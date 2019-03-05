​Антиядерный вектор остается основополагающим

Открывая заседание, заместитель председателя Мажилиса Владимир Божко подчеркнул, что избрание Казахстана непос­тоянным членом Совета Безопас­ности ООН на 2017–2018 годы стало признанием заслуженного авторитета ­Президента нашей страны Нурсултана Назарбаева, а также той активной роли, которую наше государство играет на мировой арене.

Об основных итогах членства Казахстана в СБ ООН и реализации семи приоритетов, озвученных Главой государства в политическом­ обращении «Концептуальное видение Казахстана­ упрочения глобального партнерст­ва для построения безопасного, справедливого и процветающего мира», депутатам рассказал министр иностранных дел Бейбут Атамкулов. В частнос­ти, отмечено, что членство в СБ ООН совпало с беспрецедентным уровнем напряженности в глобальных политических процессах и обострением противоречий между мировыми державами. Глубокий кризис доверия негативно сказался на договороспособности государств и эффективности работы совета в целом. Вместе с тем сбалансированная и миролюбивая внешняя политика Казахстана, основанная на принципах прагматизма, поиске взаимоприемлемых компромиссов в целях укрепления международного мира и безопас­ности, позволила стратегически грамотно позиционировать наше государство, обогатила новыми гранями партнерство, укрепила авторитет Казахстана. Кульминацией работы нашей страны в СБ ООН стал тематический брифинг на тему «Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия», состоявшийся под председательством Главы государства. Мероприятие позволило в качест­венно новом свете рассмотреть насущные современные вызовы, включая ситуацию на Корейском полуострове. По словам Бейбута Атамкулова, это еще раз продемонстрировало политическую прозорливость ­Президента Казах­стана Нурсултана Назарбаева. По итогам обсуждения удалось добиться принятия Заявления Председателя, впервые включившего тему нераспространения оружия массового уничтожения в инструментарий ООН по предупреждению и разрешению конфликтов.

Также Казахстан активно работал над урегулированием конфликтов и кризисов на Ближнем Востоке, в Африке и других регио­нах мира. В качестве примера министр иностранных дел привел практические результаты Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии. По словам Бейбута Атамкулова, ощутимых результатов удалось достигнуть и по линии миротвор­чества. Казах­стан целенаправленно отстаивал общие интересы государств Цент­ральной Азии и Афганистана, выстраивая модель региональной зоны мира, безопасности, сотрудничества и развития. Как отметил министр иностранных дел, приоритет на экономизацию международных усилий по стабилизации Афганистана при активной роли государств ЦА в этом процессе стал инновационным подходом, предложенным Казахстаном.

Говоря о таком приоритете, как противодействие международному терроризму, Бейбут Атамкулов напомнил о предложении Президента Казахстана создать глобальную контртеррористическую коалицию государств под эгидой ООН. В качестве основы для формирования такой коалиции в Политическом обращении ­Нурсултана Назарбаева к государствам – членам СБ ООН было предложено принять Кодекс поведения по достижению мира, свободного от терроризма. Наглядным свидетельством успешной деятельности Казахстана в СБ ООН в сфере контртерроризма выступает и операция «Жусан». Казахстан вносил практический вклад в достижение целей устойчивого развития, продвигал концепцию взаимосвязанности между безопас­ностью и развитием, оказывал поддержку по вопросам внедрения в систему ООН изменений для более эффективной работы в целях развития, участвовал в деятельности по трансформации ООН в более прозрачную и подот­четную структуру. В этом контексте отмечена практическая реализация инициативы Главы государства по формированию в Алматы Хаба ООН.

Между тем выступивший с содокладом председатель Комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности Мухтар Ерман обозначил ряд важных аспектов, вытекающих из итогов деятельности Казах­стана в СБ ООН в 2017–2018 годах. В их числе – продолжение активного взаимодействия в антитеррорис­тической сфере с соответствующими органами других стран, меры по формированию в Цент­ральной Азии и Афганистане модели региональной зоны мира, безопасности, сотрудничества и развития, активное использование потенциала парламентской дипломатии в рамках закрепления позитивного эффекта итогов деятельности Казахстана в СБ ООН.

Афганская тематика не раз звучала в ходе правительственного часа. Депутаты считают важным продолжать решать проблемы Афганистана через восстановление экономики. Депутат Ирина Аронова попросила главу МИДа рассказать, как сейчас проводится экономизация сложных вопросов Афганистана как нового метода урегулирования ситуации в этой стране.

По словам Бейбута Атамкулова, сегодня есть ряд проектов, в которых участвуют казахстанские компании. Это строительство транспортно-инфраструктурных сетей, в том числе железной дороги Север – Юг. Кроме того, ­казахстанская компания выиграла тендер на строительство одного из участков железной дороги, связывающей Афганистан и Иран. В еще одном крупном проекте задействован Актюбинский рельсобалочный завод, который выиграл конкурс на поставку в Афганистан 350 тыс. тонн рельсов для строительства железной дороги.

Также Казахстан занимается образованием молодежи Афганистана, на что было выделено 50 млн долларов. К моменту завершения проекта в 2021 году тысячи врачей, инженеров будут подготовлены в вузах Казах­стана. Еще одна программа ЕС, в которой Казахстан принимает участие совместно с Узбекистаном, – образование для женщин Афганистана.

Ответ дополнил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Тимур Токтабаев.

– Большие перспективы имеются и в недропользовании. Как вы знаете, в Афганистане большие объемы нефти, меди, бериллия, марганца и олова. В настоящее время компаниями «КазМунайГаз» и «Казгеология» ведутся переговоры по отбору потенциальных проектов, – сказал Тимур Токтабаев.

Большие перспективы имелись у Казахстана и по поставкам в Афганистан зерновых. Но, к сожалению, говорят депутаты, эти рынки сейчас нами практически утрачены.

– Это важный вопрос, который касается расширения экономических отношений между Афганистаном и Казахстаном. Наша страна в свое время поставляла 2 мил­лиона тонн зерна и муки. Сейчас мы вынуждены констатировать, что этот рынок теряем. Так как его занимают представители узбекского бизнеса, которые построили много мельниц, по дешевке закупают у нас зерно и поставляют в Афганистан, – сообщил Владимир Божко.

Волнует депутатов, на фоне дос­тигнутых успехов в миротвор­ческих усилиях нашей страны в СБ ООН, и, по их словам, нарастание милитаризации вокруг Казах­стана в связи с выходом России и США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальнос­ти. Мажилисмен Ахмет Мурадов встревожен складывающейся ситуацией, поскольку с Россией мы союзники, а с США – партнеры по многим вопросам сотрудничества.

– Наши в той или иной степени друзья, заявляют вещи, которые для нас становятся рисками в будущем. Мы говорим об отказе от ядерного оружия, о безъядерном мире, а Америка и Россия сегодня друг другу откровенно угрожают войной и нанесением ударов и по территориям, откуда исходит опас­ность, и даже по центру принятия решений. Принимает ли Казахстан какие-то меры, чтобы снизить риски и для себя, и для других стран? – спросил мажилисмен.

Глава МИД разделяеттревогу депутатов. Он считает, что новая гонка вооружений может начаться в ближайшее время.

– Вопрос очень актуальный. ­Действительно, буквально недавно из договора по ракетам средней и малой дальности вышли две страны – очень важные игроки на мировой арене. И это, в свою очередь, конечно, уже определяет, что будет определенная гонка вооружений, создание и размещение новых ракет на ­союзнических территориях, где-то по периметру, который будет касаться, может быть, и наших союзников, – сказал он.

Между тем глава МИД подчерк­нул, что Казахстан будет продолжать выступать за разоружение.

– Наш Глава государства, начиная с самого создания страны, с момента отказа от ядерного оружия, на твердой и постоянной основе ведет эту политику. Мы на различных площадках, где Казахстан присутствует, проводим эту работу, – сказал министр.

Поднимали депутаты и вопросы кадрового обеспечения дипломатической службы, законодательного обеспечения ратификационных соглашений, касающихся международной безопасности. По итогам правительственного часа депутаты одобрили деятельность Министерства иностранных дел и других госорганов по реализации внешнеполитических инициатив в рамках непостоянного членства Казахстана в СБ ООН в 2017–2018 годах.