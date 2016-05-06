Спорт
Антология боев Геннадия Головкина. Часть I (ВИДЕО)
Азамат Сыздыкбаев
GGG не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере, а серии досрочных побед уже давно достигла рекордного показателя и перешагнула рубеж в 22 боя. Интернет-редакция Kazpravda.kz привела подборку всех 35 боев Геннадия Головкина. Сегодня у наших читателей есть возможность увидеть с 1 по 11 бой непобежденного казахстанца.

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Фото из свободных источников

1. 6 мая будет ровно 10 лет со дня дебюта Геннадия Головкина в профессиональном боксе. Своей первый бой в новом амплуа GGG провел против венгерского боксера Габора Балога в 2006 году. Пришло на него не так много зрителей, а зря. 

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Фото с сайта boxinggu.ru

Дебют получился на загляденье – уже в первом раунде, после бокового удара Головкина, венгр завалился на бок и больше уже не вставал. Как писали потом в СМИ, первый победный нокаут GGG на профи-ринге сделал Габора Балога клиентом врачей на полтора года. Уже тогда можно было разглядеть четкий рисунок боя Геннадия, который знал, что обладает нокаутирующим ударом, и резал углы к отступлению для противника. 

2006 год, Дюссельдорф, Германия.

2. Смотреть второй бой Головкина на профи-ринге зрители могли дольше. Следующим соперником воспитанника карагандинской школы бокса стал белорус Сергей Наварка.
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Фото с сайта boxinggu.ru.

В отличие от венгра Сергей очень неплохо смотрелся в бою против будущей легенды казахстанского и мирового бокса. Однако его хватило до третьего раунда, когда Головкин нанес серию мощных ударов в голову и по корпусу оппонента. Рефери не смог долго наблюдать за избиением второго противника GGG и остановил бой.

2006 год, Оберхаузен, Германия.

3.  Третий бой Геннадия Головкина на профессиональном ринге также состоялся в 2006 году.  Поляку Даниэлю Урбанскому, который спустя 4 года после этого боя завоевал титул WBC Baltic, удалось продержаться в бою против Головкина 4 раунда.

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Фото с сайта Фото с сайта boxinggu.ru.

До поры до времени Урбанскому за счет активных уклонов и передвижений удавалось избегать прямых попаданий со стороны казахстанца и даже хлестко отвечать. Однако с каждым раундом преимущество Головкина нарастало, что вылилось в технический нокаут – на четвертый раунд поляк уже не вышел.

2006 год, Куксхафен, Германия. 

4. Мартин Кукулис из Латвии отказался продолжать бой с Головкиным еще раньше – после второго раунда.

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Фото с сайта almate.kz

Кукулис отчаянно пытался не оказаться зажатым в углу, однако после точных попаданий казахстанца, его вновь отбрасывало к канатам. Оценив мощь ударов GGG, латыш решил не рисковать здоровьем, и третьего раунда боя "Головкин vs. Кукулис" зрители уже не увидели. 

2006 год, Гамбург, Германия.

5. Пятому сопернику GGG на профессиональном ринге повезло меньше. Возможностью досрочно остановить бой аргентинца Хорхе Ариэля Гарсии Головкин не удостоил, поскольку нокаутировал того уже во втором раунде.

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Фото с youtube.

Роковым для Гарсии стал пропущенный боковой удар справа, после него он пропустил еще два и присел на колено. Сил подняться у аргентинца уже не было.


2006 год, Галле, Германия.

6. В своем шестом бою против Сильвена Гомиса из Камеруна Геннадий постарался не разочаровывать зрителей, пришедших увидеть зрелище. Град мощных ударов Головкина обрушился на Гомиса в четвертом раунде.
Здесь все и закончилось для камерунца. Даже после точных и сильных попаданий казахстанец останавливался и не спешил добивать соперника. В четвертом раунде Головкин "посадил" Гомиса на апперкот, после чего камерунцу были отсчитаны положенные 9 секунд.

2006 год, Берлин, Германия.

7. Выходец из Южно-Африканской Республики Саймон Мокоена оказался "крепким орешком". В отличие от предыдущих соперников Головкина Мокоена активно вел поединок и старался именно победить, а не "не проиграть".

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Фото с сайта boxinggu.ru.

Тем не менее уже в третьем раунде от нокдауна оппонента Геннадия Головкина спас лишь гонг, к своему креслу Мокоена подошел на шатающихся ногах. Однако африканцу удалось продержаться еще два раунда. На шестой его уже не выпустили врачи.

2007 год, Гамбург, Германия.

8. Следующий соперник уроженца Майкудука Сергей Хомицкий впоследствии назовет казахстанца одним из лучших бойцов современности и поставит Головкина в один ряд с Пакьяо, Мейвезером и Кличко. Сам бой получился упорным и красочным и продлился пять раундов.

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Фото с сайта bounjournal.kz

В четвертом раунде Головкин начал работать более активно, нанося акцентированные удары по корпусу, и дважды послал белоруса в нокдаун. В пятом раунде Хомицкий еще два раза оказался на полу, после чего был зафиксирован 8-й кряду нокаут казахстанского боксера.


2007, Кельн, Германия.

9. С французским боксером арабского происхождения Мехди Буадла Головкину пришлось непросто. Хотя бы потому, что бой продлился все отведенные ему 10 раундов. Мехди грамотно передвигался по рингу, был активен и даже пытался прессинговать.

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Фото с сайта kivvi.kz

Однако затем сказался более высокий класс Геннадия как боксера. Казахстанец был точнее, сильнее и лучше двигался по рингу и выбирал позицию для атаки. В итоге арбитры единогласным решением присудили победу Головкину.

2007 год, Дюссельдорф, Германия.

10. Южноафриканец Тшепо Машего начал бой с уже успевшим набрать популярность Головкиным красиво и размашисто – то, что нужно казахстанцу.

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Фото с сайта almate.kz

Головкин улучил момент, когда соперник откроется и жестко ударил правым кроссом точно в челюсть, Машего не смог подняться уже в конце первого раунда. Таким образом бой  Головкин против Машего был закончен. 

2008 год, Гамбург, Германия.

11. Это противостояние можно смело отнести к разряду "самый долгий бой Геннадия Головкина" на профи-ринге. Канадец Иан Гарднер впоследствии станет одним из немногих, кому удалось провести против GGG весь поединок .

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Фото с сайта almate.kz

Возможно причина тому, что поединок состоял из 8 раундов, а не из 12. Тем не менее перед Гарднером можно снять шляпу. В целом, Головкин объективно был лучше оппонента, поэтому у судей не было сомнений в том, кому нужно отдать победу. Геннадий победил единогласным решением судей.2008 год, Дюссельдорф, Германия.

Продолжение следует. 

Антология боев Геннадия Головкина. Часть II (ВИДЕО).
Антология боев Геннадия Головкина. Часть III (ВИДЕО).


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