Ануар Джумадильдаев освобожден от должности председателя Комитета казначейства Минфина

Политика
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Приказом министра финансов Республики Казахстан Джумадильдаев Ануар Серкулович освобожден от должности председателя Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан согласно поданному заявлению, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.   

Ануар Джумадильдаев родился в 1965 году в Кызылординской области.

Окончил университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы и Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет.

В 2005 году был назначен заместителем председателя Налогового комитета по Западно-Казахстанской области.

В разные годы возглавлял Комитет финансового контроля и Комитет внутреннего государственного аудита Минфина РК.

В 2017-2019 годы занимал должность председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

В 2019-2020 годы — председатель Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК.

В июле 2020 года был назначен председателем Комитета казначейства Министерства финансов РК.

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