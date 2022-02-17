Ануар Джумадильдаев освобожден от должности председателя Комитета казначейства Минфина

Приказом министра финансов Республики Казахстан Джумадильдаев Ануар Серкулович освобожден от должности председателя Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан согласно поданному заявлению, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
Ануар Джумадильдаев родился в 1965 году в Кызылординской области.
Окончил университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы и Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет.
В 2005 году был назначен заместителем председателя Налогового комитета по Западно-Казахстанской области.
В разные годы возглавлял Комитет финансового контроля и Комитет внутреннего государственного аудита Минфина РК.
В 2017-2019 годы занимал должность председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.
В 2019-2020 годы — председатель Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК.
В июле 2020 года был назначен председателем Комитета казначейства Министерства финансов РК.