Указы и распоряжения
Анвара Боранбаева освободили от должности главы "Казгеологии"

Досрочно прекращены полномочия Боранбаева Анвара Кимовича – председателя правления АО "НГК "Казгеология". Эти обязанности временно возложены на главного геолога Берикбола Хамзина, сообщает Kazpravda.kz.

На должность главы правления Анвар Боранбаев был назначен в июне 2020 года.

Анвар Боранбаев родился в 1967 году в Талдыкоргане. В 1992 году окончил Казахский Политехнический Институт в Алматы, геологоразведочный факультет, специализация «горный инженер-геофизик».

С 1999 по 2003 годы - сотрудник АО «Узеньмунайгаз», АО «Казахстанкаспийшельф».

С 2003 по 2004 годы - эксперт ОАО «БанкТуранАлем».

С 2006 по 2007 годы - вице-президент по геологии и производству АО «Танашнефтегаз».

С 2006 по 2007 годы - Первый заместитель Генерального директора ТОО СП «Тенге».

С 2007 по 2009 годы - Генеральный директор ТОО СП «Тенге».

С 2009 по 2010 годы - управляющий директор по геологии и технологии добычи АО «Казахстанский институт нефти и газа».

С 2016 по 2017 годы - АО «Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований», Председатель Правленияю

С 2017 по 2018 годы - директор института сейсмологии.

С февраля по 2 июня 2020 года - заместитель председателя правления АО «НГК «Казгеология».

Со 2 июня 2020 по 24 августа 2022 - председатель правления АО «НГК «Казгеология».

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