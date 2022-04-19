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​​​​​​​Анжелика Кербер: «Желание играть у меня не пропало»
Ильяс Омаров

На прошедшей неделе казахстанские фанаты тенниса получили большой подарок. Наша сборная принимала в отборочном турнире главного международного командного турнира в женском теннисе – Кубке Билли Джин Кинг – сборную Германии.

Напомним, что к радости отечественных болельщиков наши теннисистки Юлия Путинцева и Елена Рыбакина в упорной борьбе в первый и второй дни матча поочередно переиграли лидера женской бундесмашины, ветерана мирового тенниса и бывшую первую ракетку планеты Анжелике Кербер, с которой нам удалось побеседовать в ходе и по итогам матча.

– Фрау Кербер, Вы в первый раз в Казахстане?

– Да, это мой первый визит в вашу прекрасную страну. Мне понравились здесь люди. Все организовано просто образцово.

– Матч против нашей сборной также был первым в Вашей карьере, какие впечатления получили?

– Как я говорила накануне матча, Казахстан, бесспорно, сильный и неудобный соперник, что ваша команда потом и доказала, тем более что она играла дома при поддержке своих фанатов. Оба моих матча против ваших девушек получились упорными. В первый день Юлия Путинцева доказала, что хорошо играет на грунте. А на второй и ваш лидер Елена Рыбакина показала, что она не только первая ракетка своей страны, но и одна из сильнейших теннисисток планеты на современном этапе. Она давно играет на высоком уровне. Тем не менее, несмотря на поражение, я могу смело поставить прошедшие матчи себе в актив. Не могу винить себя, поскольку оставила свое сердце и все душевные силы на корте, борясь до конца.

– Есть ли принципиальное отличие между индивидуальными турнирами и матчами за национальную сборную?

– Они есть. Играть за национальную команду для меня – особая честь и дополнительная ответственность, поскольку я представляю прежде всего свою страну. Здесь ничего не изменилось. Это всегда приоритет для меня при планировании сезона. Даже когда узнала, что предстоит неблизкий перелет в Казахстан с разницей во времени, который, не скрою, идет в ущерб моей подготовке к индивидуальным турнирам.

– Поделитесь, пожалуйста, секретом восстановления сил, учитывая разницу во времени, после различных турниров.

– На самом деле нет особого сек­рета. Лучший путь преодолеть часовой пояс заключается в том, чтобы прилететь заранее туда, где будут матчи, одновременно пройдя и акклиматизацию.

– Назовите свою наиболее важную победу в турнирах Большого шлема?

– Конечно же, любая победа в турнире из серии Большого шлема сама по себе важна и значительна. Победа в таких состя­заниях – это венец тех усилий, которые ты прилагаешь на протяжении многих лет. Но для меня особняком стоит победа в Уимбл­доне.

– Неделю назад Вы сыграли матч против Каролин Возняцки (известная датская теннисистка – Прим. ред.), которая в тот день завершила свои выступления. На каком языке Вы общаетесь между собой?

– Это был очень эмоциональный матч, поскольку Каролин завершала карьеру. Он проходил в Копенгагене при аншлаге – более 12 тысяч фанатов пришли поддержать нас. Знаю Возняцки с детства, где-то с 9 лет. А общаемся с ней в основном на польском, так что я понимаю иногда и русский.

– Сколько еще планируете радовать своей игрой фанатов?

– Не могу сказать точно. Желание играть не пропало, у меня пока нет каких-либо ограничений. Буду играть как можно больше, пока теннис доставляет удовольствие.

Известно, что Вашим кумиром является немецкая теннисистка Штеффи Граф. Могли бы Вы нам назвать имена других выдающихся игроков, входящих в топ-5 за всю историю мирового женского тенниса?

– Вы правильно отметили, что прежде всего это Штеффи Граф, которая была моим кумиром, когда я познавала азы тенниса. А далее... Несомненно, сама Билли Джин Кинг, в честь которой назван турнир, где мы играем. Она внесла очень много в развитие женского тенниса. Еще обязательно добавлю в этот список Мартину Навратилову, Монику Селеш и Серену Уильямс, которая продолжает выступать.

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