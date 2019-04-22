АО "Казконтент" и ТОО "МИА "Казинформ" будут реорганизованы

Службу центральных коммуникаций (СЦК) планируется ликвидировать, а также реорганизовать АО "Казконтент" и ТОО "Международное информационное агентство "Казинформ". Об этом говорится в проекте постановления Правительства РК, размещенном на портале
"Открытые НПА" для публичного обсуждения, сообщает Kazpravda.kz
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"Ликвидировать республиканское государственное учреждение "Служба центральных коммуникаций" Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан", - говорится в документе.
В свою очередь ТОО "Международное информационное агентство "Казинформ" планируется реорганизовать в АО "Международное информационное агентство "Казинформ".
Также будет реорганизовано АО "Казконтент" путем присоединения к нему АО "Международное информационное агентство "Казинформ".
"Основным видом деятельности реорганизованного агентства станет "информационное сопровождение государственной политики Республики Казахстан, в том числе по сети интернет путем оперативного распространения информации, касающейся политической, экономической и культурной жизни страны, а также формирование положительного международного имиджа Республики Казахстан в мировом сообществе", - отмечается в проекте постановления.
Как отмечается, публичное обсуждение проекта постановления продлится до 6 мая 2019 года.