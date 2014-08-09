АО "Казпочта" запустило мобильное приложение

АО "Казпочта" объявило о запуске мобильного приложения, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мы рады сообщить вам, что наше мобильное приложение готово и уже доступно для скачивания владельцам устройств под управлением Android. Для владельцев iOS-девайсов приложение будет доступно уже совсем скоро", - информирует компания в своем официальном аккаунте в Facebook.

Бесплатное приложение позволит: отследить местонахождение почтового отправления, найти на карте ближайшее отделение, посмотреть режим работы и удобный маршрут. С его помощью можно легко и быстро найти почтовый индекс, рассчитать стоимость отправления, направить заявку на вызов курьера и оценить уровень обслуживания в отделении.

Сообщается также, что в приложении представлен обширный справочный раздел, предоставляющий информацию об услугах национального оператора почты.

Кроме этого, по информации компании, в мае 2014 года между АО "Казпочта" и Верховным судом РК был подписан совместный приказ, которым утверждена Схема информационного взаимодействия, предусматривающая внедрение инновационных технологий в сфере отправки и обработки почтовых отправлений. Это позволит судам отслеживать текущий статус почтового отправления посредством уникального штрихового почтового идентификатора, присваиваемого АО "Казпочта" отправлениям судебных органов.