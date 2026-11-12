АО «Самрук-Қазына» продолжает деятельность в штатном режиме

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В фонде сообщили, что все обязательства перед инвесторами, кредиторами, международными финансовыми институтами и деловыми партнерами сохраняют свою силу и исполняются в соответствии с условиями действующих соглашений, передает корреспондент Kazpravda.kz



Там добавили, что инвестиционные проекты и стратегические программы Фонда продолжают реализовываться в соответствии с утвержденными планами.

«Фонд сохраняет финансовую и институциональную устойчивость, продолжает выполнять свои стратегические функции и остается надежным партнером для казахстанских и международных инвесторов. АО «Самрук-Қазына» подтверждает неизменность своих обязательств и приверженность долгосрочному сотрудничеству со всеми партнерами», - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Службой по противодействию коррупции КНБ по подозрению в совершении коррупционного преступления были задержаны руководители «Самрук-Қазына» и КТЖ.

Политолог Данияр Ашимбаев в своем Telegram-канале прокомментировал сегодняшнее задержание двух топ-менеджеров квазигоссектора.

Эксперт отметил жесткий курс государства на борьбу с коррупцией, неотвратимость наказания и торжество законности - независимо от занимаемых постов и политического влияния.