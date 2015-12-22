​АО «Самрук-Энерго»: готовность к новым глобальным вызовам

Что это означает для государства, в котором основой экономики является энергетика, использующая ископаемое углеводородное топливо? Республика Казахстан с большим избытком обладает всеми первичными энергоресурсами с точки зрения объемов внут­реннего потреб­ления на сотни лет. Тем не менее мировому сообществу подан зримый сигнал о готовности коренной модернизации структуры энергетики страны в средне­срочной перспективе. Вопросы энергоперехода, то есть использования более эффективных, экологически дружественных технологий, являются системной задачей развития.

Возобновляемая энергетика привлекает низкими выбросами. В то же время форсирование перехода может привести к потере конкурентоспособности экономики, деиндустриализации, росту цен на электроэнергию, сокращению рабочих мест в традиционных отраслях, не говоря о проблемах, связанных с необходимостью обеспечения надежности энергоснабжения. Но и затягивание со следованием глобальным трендам развития влечет социальные издержки, связанные с антропогенным воздействием на окружающую среду, а также ограничением доступа к современным технологиям и финансовым ресурсам. Разработанная экспертным сообществом и утвержденная Правительством Концепция развития топливно-энергетического комплекса Казахстана учитывает все вызовы, связанные с подобной модернизацией. Фундаментальными принципами данного программного документа являются совершенствование механизмов регулирования отрасли, планомерное строительство объектов-источников «чистой» электроэнергии, энергоэффективность, энерго- и ресурсо­сбережение.

Не случайно то, что основными успехами АО «Самрук-Энерго» за последний год являются достижения в области развития «чистых» технологий. 11 декабря текущего года в ходе Общенационального телемоста по итогам программы индустриально-инновационного развития страны был презентован проект Ерейментауской ВЭС мощностью 45 МВт. Коэффициент использования установленной мощности ветропарка выше, чем у традиционных тепловых источников. В следующем году в партнерстве с ЕБРР и Фондом чистых технологий планируется начало проекта по расширению мощности ветропарка на 50 МВт. Работа данных станций будет обеспечивать «зеленой» электроэнергией объекты Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» на символическую тему «Энергия будущего».

Продолжается реконструкция Шардаринской ГЭС. Полное техническое обновление гидростанции, которая вырабатывает электроэнергию на протяжении полувека, позволит увеличить мощность станции на 26%. Работы проводятся без остановки производства и будут завершены в 2017 году.

Реализация комплексной программы природоохранных мероприятий обеспечила сокращение выбросов золы более чем в 3 раза – наши станции снизили эти объемы со 108 до 36 тыс. тонн. Установлены электрофильтры на всех блоках Экибастузских ГРЭС-1 и ГРЭС-2. В текущем году на Алматинской ТЭЦ-2 введена в эксплуатацию комбинированная система золошлако­удаления, что позволило значительно снизить экологическое воздействие.

Проведенная в данном направлении работа была по достоинству оценена присуждением нашей компании Гран-при Президентской премии «Парыз» 2015 года за достижения в области экологической и социальной ответственности, которую мы получили из рук Лидера нации. Высокая награда также отражает наши успехи в области совершенствования корпоративного управления, охраны труда, масштабной поддержки отечественных товаропроизводителей, устойчивого развития.

При поддержке Правительства и акционера успешно реализуется инвестиционная программа. Восстановлены и введены в эксплуатацию блоки № 8 и № 2 на Экибастузской ГРЭС-1 мощностью по 500 МВт каждый. АО «АлЭС» завершены работы по реконструкции бойлерной на Алматинской ТЭЦ-2. По программе развития электросетей города Алматы АО «АЖК» завершено строительство подстанций Бесагаш, Мамыр, Есентай, Алтай. Завершаются работы по реконструкции ТЭЦ города Актобе, реконструкции котлоагрегата ст. № 8 Алматинской ТЭЦ-2. Реализация данных проектов привела к снижению потерь и увеличению надежности электро- и теплоснабжения.

Советом директоров АО «Самрук-Энерго» в октябре текущего года принята долгосрочная Стратегия развития компании на 2015–2025 годы, нацеленная на построение эффективного операционного холдинга, лидера рынка Казахстана. Миссией компании является создание ценности для акционеров, сотрудников и общества как высокотехнологичного гаранта энергоснабжения Казахстана и поставщика Евразии, руководствующегося заботой об окружающей среде и бережливом производстве.

Основной фокус развития – строительство объектов «зеленой» энергетики. Несколько наших инициатив по развитию гидро- и ветрогенерации вошли в межправительственный перечень проектов с высокой степенью готовности, реализуемых совместно с китайскими партнерами. Среди них – строительство контррегулирующей Кербулакской ГЭС, строительство вет­роэлектростанции мощностью 60 МВт в Шелекском коридоре, строительство малых ГЭС в Алматинском энергоузле, а также переброска стока реки Кенсу в Бестюбинское водохранилище, что позволит увеличить объемы выработки электроэнергии на Мойнакской ГЭС.

Продолжаются строительство Балхашской ТЭС, восстановление блока № 1 и модернизация открытого распределительного устройства 500 кВ на Экибас­тузской ГРЭС-1.

Один из основных приоритетов – сотрудничество с нашими российскими партнерами ПАО «Интер РАО» и ОК «РУСАЛ». На Экибастузской ГРЭС-2 проведена модернизация действующих двух блоков. В рамках строительства третьего энергоблока Экибастузской ГРЭС-2 существуют вопросы, связанные с текущей экономической ситуацией. В настоящее время обсуждается вопрос корректировки графика проекта.

ТОО «Богатырь Комир» продолжает реализацию проекта по переходу на циклично-поточную технологию добычи, усреднения и погрузки угля. 30 ноября текущего года, накануне празднования Дня Первого Президента РК, ТОО «Богатырь Комир» отметило 45-летие начала промышленной добычи на угольном разрезе погрузкой 1,5-миллиардной тонны энергетического угля.

В настоящее время существует ряд внешних факторов, оказывающих влияние на деятельность компании. Перспективы создания единого энергетичес­кого рынка в рамках ЕАЭС откроют новые возможности в части развития и расширения экспорта электроэнергии и угля. В то же время усиление рыночной конкуренции потребует мобилизации резервов. В качестве оперативных мер АО «Самрук-Энерго» были централизованы функции маркетинга, создан центр компетенций функций сбыта и трейдинга «Торговый дом» АО «Самрук-Энерго».

В 2015 году наблюдалось снижение объемов производства и потребления электроэнергии, связанное с замедлением темпов роста экономики РК. На финансовых результатах компании отразилось введение плавающего курса национальной валюты в виде курсовой разницы. В целях нивелирования данных факторов акцио­нером и советом директоров компании были пересмотрены среднесрочные планы в сторону сокращения затрат и оптимизации инвестиционной программы.

Мировое рейтинговое агентство Standard&Poor’s подтвердило АО «Самрук-Энерго» долгосрочный кредитный рейтинг на уровне «ВВ», кратко­срочный кредитный рейтинг – на уровне «В». Прогноз изменения рейтингов – «Стабильный». Оценка опирается на стратегическое значение АО «Самрук-Энерго» для государства, которое выражается в финансовой поддержке, а также прочные рыночные позиции компании.

Тенденции в экономике подчеркивают своевременность старта программы трансформации. Преобразования повысят эффективность инвестиционной и операционной деятельности, обеспечат улучшение конкурентоспособности АО «Сам­рук-Энерго». Мобилизация резервов – основа философии трансформации деятельности, которая предполагает реинжиниринг бизнес-процессов с исключением неэффективных звеньев. Принципиально важным является изменение критериев оценки деятельности компании и сотрудников с утверждением в качестве основного показателя коэффициента экономической добавленной стоимости EVA.

В настоящее время по поручению Правительства и фонда «Самрук-Казына» проводится приватизация активов, являю­щаяся частью системной работы по либерализации экономики. Определяется финальный перечень объектов, подлежащих приватизации, передаче в конкурентную среду. Окончательная структура активов компании позволит продолжить работу по выходу компании на IPO. Порядка 20–25% дополнительной эмиссии будет предложено в рамках первичного размещения на рынке Казахстана.

Основная задача долго­срочной стратегии развития – инновационное развитие. В рамках VIII Астанинского экономического форума АО «Самрук-Энерго» был подписан меморандум о взаимопонимании с научным центром Стэнфордского университета по присоединению к отраслевой программе Stanford Energy 3.0. Сотрудничество будет способствовать укреплению наших позиций в электроэнергетике и развитию экономики через трансферт новых технологий. Совместно с американской компанией PrimusPower (калифорнийский start-up) мы приступили к прединвестиционной фазе инсталляции систем хранения электроэнергии, позволяющих стабилизировать режим работы сети, в том числе за счет интеграции ветровых и солнечных электростанций. Совместно с Казахстанской национальной академией естественных наук и Национальной инженерной академией РК компания включилась в организацию Всемирного конгресса инженеров и ученых на тему «Энергия будущего: инновационные сценарии и методы их реализации».

Сегодня АО «Самрук-Энерго» готово к реализации поручений Правительства, поставленных в рамках 5 институциональных реформ, предложенных Главой государства и отраженных в Плане нации «100 конкретных шагов». Планомерная работа энергетиков по обеспечению надежности энергоснабжения потребителей Казахстана, эффективные ответы на новые глобальные вызовы внесут свой вклад в развитие экономики страны.