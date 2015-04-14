Свежий выпуск Апартаменты для документов Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Тараз

Вооруженный системами автоматического пожаротушения, охранной сигнализации, видеонаблюдения, мониторинга и управления, а также контроля и доступа персонала учреждений к серверам, ЦОД гарантирует максимальную надежность и безопасность хранения информации, обеспечивая круглосуточное ее получение и высочайшую скорость выполнения операций за счет оптоволоконного канала. Защищен он и от несанкционированного проникновения в базу данных.

В ближайшем будущем центр станет обслуживать все 59 государственных органов области.



