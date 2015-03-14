Свежий выпуск
АПК, добавьте молока
Лаура ТУСУПБЕКОВА
По словам депутата Т. Ибраева, сегодня средства государственного бюджета если не единственный, то главный источник инвестиций в АПК. Посему с полной уверенностью можно сказать, что в Казахстане для сельхозтоваропроизводителей создаются все условия для укрепления производства и повышения конкурентоспособности. Депутат считает, что Правительству необходимо принимать определенные регламенты в поддержку отечественного сельского хозяйства, в частности, по ограничению импорта и увеличению экспорта.
С тем, что государством предпринимаются необходимые шаги для оздоровления ситуации в сельском хозяйстве, согласился и депутат Р. Шаекин. Он отметил, что в рамках сельскохозяйственных программ для поддержки субъектов сельского хозяйства предусмотрено 313 млрд. тенге. По итогам расширенного заседания Правительства по поручению Главы государства эта цифра была увеличена до 500 млрд. тенге. Р. Шаекин сообщил, что в Мажилис поступил правительственный вариант законопроекта о сельскохозяйственной кооперации, разработанный Министерством сельского хозяйства, а также сопутствующие поправки. Эти документы, отметил депутат, призваны мотивировать мелкие хозяйства объединяться в сельхозкооперативы. Главная цель законопроекта – наладить связь между производством и переработкой сельхозпродукции, отсутствие которой сегодня является основной проблемой для субъектов АПК.
По словам мажилисмена, задачей законопроекта является создание таких правовых основ для сельчан, чтобы они объединились в сельхозкооперативы, имели возможность сдачи произведенного мяса или молока переработчикам по достойной цене, получать сервисные услуги для обработки своих земель, а также воспользоваться программами субсидирования, поскольку сейчас сельчане не подпадают под субсидирование в силу малочисленности своего скота.
– Допустим, держит крестьянин 5–6 коров, а субсидирование наступает исходя из наличия 400 животных. Если завтра они все объединятся в кооператив, то смогут получить возможность господдержки, – пояснил Р. Шаекин.
По информации депутата, в стране производится 4,7 млн. тонн молока, из них 4 млн., или 87%, производят личные подворные хозяйства. Однако из этих 4 млн. тонн только 1 млн. 300 тыс. тонн молока попадает на переработку. Другое молоко – это около 3 млн. тонн – уходит на собственные нужды: по рынкам и на переработку у себя дома.
– Мы предполагаем, что в кооперативы, помимо личных подворных и крестьянско-фермерских хозяйств, вступят крупные юридические лица, переработчики, молочные заводы, которые могут принимать там решения в рамках общего собрания, – сказал Р. Шаекин.
Депутаты отмечали, что сельхозтоваропроизводители должны реагировать на веяния времени, проявлять инициативу. Условия для этого созданы.

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