​АПК нужны предприниматели

В ходе кустового совещания были обсуждены вопросы дальнейшего повышения конкурентоспособности отрасли и экспорта аграрной продукции, развития сельхозкооперативов, наращивания объема инвестиций в аграрную науку, цифровизации сельского хозяйства, обновления парка сельхозтехники. С докладом о развитии АПК в регионе выступил аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев.

По его словам, в текущем году на развитие местного аграрного сектора было выделено свыше 16 млрд тенге. Благодаря гос­поддержке объем производства сельхозпродукции за 10 месяцев вырос на 3,6% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. К 2025-му долю сельского хозяйства в ВРП региона планируется увеличить до 25%. С начала года в сферу АПК регио­на привлечено 14 млрд тенге инвес­тиций. В области создан 181 сельхозкооператив, рабочими местами обеспечены более 3 тыс. человек.

О реализации Государственной программы развития АПК по итогам 10 месяцев доложил первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов. В целом, как отметил спикер, по республике наблюдается положительная динамика в сфере сельского хозяйства – рост составил 2,1%. Проведенная в текущем году диверсификация посевов позволила на 1 млн 348 тыс. га увеличить площади востребованных культур. Таким образом, объем намолоченных зерновых достиг 22,1 млн тонн с ростом на 2,7%.

В Казахстане создано 745 коопе­ративов (план – 326) с охватом более 56 тыс. личных подсобных и мелких крестьянских хозяйств. Заготовлено свыше 44 тыс. тонн молока и 13 тыс. тонн мяса, что позволит в текущем году увеличить загрузку предприятий по переработке молока с 60 до 65%, мяса – с 55 до 60%.

Во всех южных регионах также наблюдается рост производства животноводческой продукции. На сегодня заготовлено 10,4 тыс. тонн мяса, 34,5 тыс. тонн молока и 12,3 тыс. тонн плодоовощной продукции. За 10 месяцев объем производства основных продуктов питания здесь вырос от 0,7% до 200%.

В свою очередь со стороны представителей аграрных структур области выступили: глава крестьянского хозяйства «Кең дала» Калибек Алпысбаев, высказавшийся за дальнейшую диверсификацию сельского хозяйства и господдержку возделывания сахарной свеклы; директор ТОО «Мерке Ет» Берик Егембердиев, изложивший свое видение путей повышения объемов производства и экспорта мяса. О перспективах развития сельскохозяйственной кооперации рассказала заведующая отделом Казахского НИИ экономики АПК и развития сельских территорий Галия Акимбекова. Вопросам совершенствования кредитования сельского хозяйства и повышения уровня механизации возделывания сельхозкультур посвятил свое выступление директор ТОО «Актобе и К» Нурлан Издибаев.

Об актуальных вопросах развития АПК в регионах доложили заместители акимов: Алматинской области – Серикжан Бескемпиров, Жамбылской – Маден Мусаев, Южно-Казахстанской – Дархан Сатыбалды, Кызылординской – Серик Кожаниязов. При этом выступающие ссылались на нынешнее Послание Президента РК народу Казахстана, в котором АПК назван «драйвером будущей модели нового роста экономики».

Отсюда встает важнейшая задача по превращению Казахстана в одного из крупнейших в мире производителей экспорт­ной аграрной продукции. Во исполнение этой задачи, как подчерк­нул в ходе совещания глава Правительства, разработаны карты развития приоритетных направлений сельского хозяйства, в реа­лизации которых особая роль отводится местным исполнительным органам и, конечно же, бизнесменам-аграриям.

Вот почему, знакомясь с социальными и индустриальными проектами, Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев нашел время в жестком графике рабочей поездки, чтобы встретиться с членами Регионального совета НПП «Атамекен» и обсудить с ними вопросы исполнения Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы, «Дорожной карты бизнеса-2020» и ряд имеющихся проблем.

Как было подчеркнуто в ходе доверительного диалога, на сегодня в рамках оказания мер господдержки в стране профинансировано более 13 тыс. бизнес-проектов на сумму свыше 800 млрд тенге, предоставляются микрокредиты в размере до 18 млн тенге с номинальной ставкой не более 6%.

Также принимаются законодательные меры по дерегулированию бизнеса. В этом направлении Правительством проделана большая работа. Количество лицензий и разрешений сокращено более чем в 3 раза.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы развития государственно-частного парт­нерства и выслушаны предложения предпринимателей по совершенствованию механизмов взаимодействия с местными исполнительными органами.

О ситуации с развитием МСБ в стране рассказал заместитель председателя правления Нацио­нальной палаты предпринимателей «Атамекен» Тулемис Шотанов. В свою очередь члены Регионального совета «Атамекен» озвучили актуальные для развития бизнеса области воп­росы.

Так, главного редактора газеты «Новый регион» Ларису Сафонову интересовала возможность перевода в электронный формат процедуры испрашивания земельных участков, директор ТОО «Тараз Петрол Сервис» Есей Мухиев говорил о сложностях с получением необходимых объемов ГСМ от региональных операторов, председатель Ассоциации деловых женщин Жамбылской области Гульдара Нурумова подняла вопрос о субсидировании части ставки вознаграждения в рамках ДКБ-2020, директор ТОО «Тан» Жамбыл Бегманов – о необходимости создания цент­ров поддержки развития селекционно-семеноводческих культур. Ряд бизнесменов также акцентировали внимание главы Правительства на важности финансирования моногородов в рамках программы массового предпринимательства, развития системы заготовки и первичной обработки шерсти, необходимос­ти корректировки процедуры госзакупок при приобретении товаров, произведенных из вторичного сырья.

Озвученные предпринимателями вопросы прокомментировали вице-министр энергетики Магзум Мирзагалиев, аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев, первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов, вице-министр национальной экономики Айбатыр Жумагулов.

Завершая встречу, Бакытжан Сагинтаев поручил заинтересованным министерствам и ведомствам взять на контроль все вопросы и предложения представителей МСБ и выстроить комплексную работу в этом направлении.

Также в рамках рабочей поезд­ки Премьер-министр ознакомился с крупными социальными и промышленными объектами, в том числе с микрорайоном «Арай», возводимым в областном центре по программе жилищного строи­тельства «Нұрлы жер», учебно-тренировочным комплексом по подготовке олимпийского резерва «Атлетик», сис­темообразующим предприятием региона – ТОО «Казфосфат», единственным в Казахстане производителем минеральных удобрений. Посетил Бакытжан Сагинтаев и районы Жамбылской области, где ознакомился с крупными промышленными объектами, входящими в Карту индустриализации и возводимыми совместно с иностранными инвесторами.

Так, в Жуалынском районе главе Правительства продемонстрировали крупнейшую в Центральной Азии солнечную электростанцию «Бурное Солар-1», мощностью до 50 МВт, а в Сарысуском – масштабный, стоимостью 950 млн долларов, инвестиционный проект ТОО «ЕвроХим-Удобрения».

В целом в стране за 10 месяцев текущего года по всем базовым отраслям экономики отмечается рост производства. Показатели промышленности улучшились на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе рост по Жамбылской области составил 1,4%.

Отметим, что ранее Премьер-министр в рамках рабочих поездок посетил Западно-Казахстанскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую, Кызылординскую, Алматинскую, Павлодарскую, Северо-Казах­станскую, Костанайскую, Карагандинскую, Акмолинскую, Атыраускую, Южно-Казахстанскую, Мангистаускую области и города Астану, Алматы.