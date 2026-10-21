АПК республики: от роста агропроизводства к технологической модернизации
Беседовал Гурий Шедин
Благодаря современной сельхозтехнике, новым перерабатывающим предприятиям, роботизированным фермам и выходу на зарубежные рынки АПК Казахстана меняет модель развития. За последние годы выросли объемы производства, увеличился приток инвестиций, расширился экспорт. Следующая задача – повысить отдачу от каждого гектара земли, каждой единицы полевой техники и каждого вложенного в отрасль тенге. Более подробно о том, какие изменения происходят в сельском хозяйстве и что предстоит сделать для его дальнейшей модернизации, – в интервью министра сельского хозяйства Айдарбека САПАРОВА.