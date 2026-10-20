АПК республики: от роста агропроизводства к технологической модернизации

Благодаря современной сельхозтехнике, новым перерабатывающим предприятиям, роботизированным фермам и выходу на зарубежные рынки АПК Казахстана меняет модель развития. За последние годы выросли объемы производства, увеличился приток инвестиций, расширился экспорт. Следующая задача – повысить отдачу от каждого гектара земли, каждой единицы полевой техники и каждого вложенного в отрасль тенге. Более подробно том, какие изменения происходят в сельском хозяйстве и что предстоит сделать для его дальнейшей модернизации, – в интервью министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова.

Фото: пресс-служба Минсельхоза

– Айдарбек Сейпеллович, за последние годы агропромышленный комплекс заметно прибавил в объемах производства. Насколько устойчив этот рост и что за ним стоит?

– Динамика действительно положительная. В 2019–2025 годах объем валовой продукции сельского хозяйства вырос с 5,2 триллиона до 9,8 триллиона тенге. По итогам 2025-го индекс физического объема составил 105,9 процента. В 2026-м производство сельскохозяйственной продукции планируется увеличить на 106 процентов.

Рост обеспечивают оба основных направления АПК. За девять истекших месяцев объемы производства в растениеводстве увеличились на 7,6 процента, в животноводстве – на 3,5 процента. Положительная динамика сохраняется и в пищепроме: за тот же период выпуск продуктов питания вырос на 13,8 процента.

Но важно не только то, сколько продукции мы производим. Необходимо повышать производительность хозяйств, развивать переработку, сокращать потери и обеспечивать стабильный сбыт. Именно эти факторы определяют, насколько рост отрасли отражается на доходах сельхозпроизводителей и экономике регионов.

Поэтому модернизация АПК включает в себя сразу несколько направлений: доступное финансирование, обновление сельхозтехники, развитие аграрной науки, внедрение современных технологий и создание новых производств. Наша задача – сделать сельское хозяйство более эффективным и конкурентоспособным.

– Начнем с растениеводства. В последние годы Казахстан собирает большие урожаи зерна. За счет чего удалось добиться таких результатов?

– Здесь важна совокупность факторов: соблюдение агротехнологий, обновление семенного материала, применение удобрений и более рациональная структура посевов. В 2023 году средняя урожайность зерновых составляла около 10,3 центнера с гектара, а в 2025-м достигла 17 центнеров. При этом в хозяйствах, которые соблюдают агротехнологии и используют качественные семена, урожайность отдельных культур значительно выше.

Третий год подряд Казахстан получает рекордные урожаи зерновых. По оперативным данным акиматов, в нынешнем году ожидается собрать около 24 миллионов тонн зерна. Это один из лучших показателей за последние 15 лет, не считая двух предыдущих годов, достигнутый благодаря не только благоприятным погодным условиям, но и последовательной работе по повышению эффективности сельского хозяйства.

Отдельное направление – семеноводство. Доля элитных семян выросла с 7,1 процента в 2022 году до 12 процента – в 2026-м. Год назад отечественные семеноводы получили 435 тысяч тонн семян высоких репродукций – максимальный показатель с 2021-го.

В прошлом году для аграриев рекомендовали 182 новых высокопродуктивных сорта, включая сорта казахстанской селекции. Сегодня отечественные семена занимают более 60 процентов посевов зерновых. К 2028-му планируется увеличить этот показатель до 80 процентов.

Это важно и с экономической точки зрения. Качественный семенной материал позволяет повысить урожайность и устойчивость культур, развитие собственной селекции снижает зависимость от внешних поставок.

Еще один фактор – минеральные удобрения. Их применение постепенно расширяется, однако потенциал здесь остается значительным. При этом удобрения, семена и другие ресурсы должны использоваться с учетом состояния почвы, особенностей региона и конкретной культуры.В текущем году внесено рекордное количество минеральных удобрений: более 2,1 млн тонн, что в 3,5 раза больше чем в 2023 году.

– Почему в республике меняют привычную структуру посевов?

– Речь идет не об отказе от пшеницы, которая остается одной из основных сельскохозяйственных культур Казахстана. Задача – сделать структуру посевов более рациональной и экономически обоснованной.

Длительное время растениеводство во многом ориентировалось на зерновые. Сегодня мы расширяем площади культур, которые востребованы на рынке и позволяют эффективнее использовать земельные и водные ресурсы. За семь лет площади масличных увеличились с 2,9 миллиона до 5,2 миллиона гектаров, бобовых – с 218,9 тысячи до 770,8 тысячи гектаров. Засеяны рекордные площади масличных культур: за 3 года посевы расширились более, чем на 2 млн га. В текущем году урожай маслосемян превысит 5 млн тонн, что больше показателей всех предыдущих лет.

Одновременно необходимо учитывать водообеспеченность. Например, площади риса сокращены на 22,2 процента по сравнению с 2019 годом. Применение капельного орошения на хлопчатнике за последние два года расширилось с трех до 80 тысяч гектаров. Площадь земель, на которых применяются водосберегающие технологии, с 2023-го почти утроилась.

При подборе возделываемых культур необходимо учитывать не только их потенциальную цену продажи, но и затраты на выращивание, наличие воды, возможности хранения и переработки. Такой подход помогает хозяйствам снижать риски и получать более стабильный экономический результат.

– Какие изменения происходят в управлении земельным фондом?

– Основные задачи здесь – прозрачность землепользования, возвращение неиспользуемых участков в оборот и сохранение плодородия почв.

С 2022 года государству возвращено 15,6 миллиона гектаров неиспользуемых и незаконно выделенных сельскохозяйственных земель. Около 87 процентов возвращенных участков уже перераспределены, еще 5,6 миллиона гектаров ранее неиспользуемых земель дополнительно вовлечены в сельскохозяйственный оборот. При этом важно учитывать интересы сельских жителей. Для выпаса скота населению передано 5,5 млн гектаров. Параллельно проводится цифровизация сферы земельных отношений.

С 1 января 2027 года предоставление земель планируется перевести в электронный формат, что должно повысить прозрачность процедур. Дистанционный мониторинг позволяет выявлять участки, используемые не по назначению. Это дает возможность оперативнее принимать меры и перераспределять землю тем, кто готов на ней работать.

– Еще один вопрос, напрямую связанный с эффективностью отрасли, – сельхозтехника. Насколько быстро обновляется парк машин и какую роль здесь играет отечественное производство?

– Без современной полевой техники невозможно устойчиво повышать производительность труда и соблюдать агротехнологические сроки. Поэтому в Министерстве сельского хозяйства сегодня одновременно решаются две задачи: помощь агроформированиям в приобретении новой сельхозтехники и развитие ее выпуска внутри страны. В Казахстан приходят мировые производители тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники. Немецкий машиностроительный гигант CLAAS развернул здесь масштабное производство, John Deere пришел на рынок.

По данным Министерства промышленности и строительства, выпуск сельхозмашин увеличился с 6 000 единиц в 2023 году до 8 800 единиц в 2025 году, то есть на 42,2%. Доля тракторов и комбайнов отечественной сборки на рынке выросла с 60 до 90 процентов. Это создает возможности не только для обновления техники, но и для развития смежных производств, сервисного обслуживания и локализации комплектующих. Дополнительным инструментом стал льготный лизинг сельхозтехники под пять процентов годовых. Благодаря принимаемым мерам уровень обновления машинно-тракторного парка вырос с 4,5 до 8 процентов. К 2030 году планируется довести данный показатель до 10 процентов.

Для расширения доступа к финансированию также применяется механизм гарантирования займов – до 85 процентов их суммы. Это особенно важно для хозяйств, которым сложно предоставить достаточное залоговое обеспечение.

– Айдарбек Сейпеллович, насколько доступным стало кредитное финансирование для аграриев?

– Доступ к кредитным ресурсам остается одним из базовых условий развития отрасли. В 2026 году на льготное финансирование агропромышленного комплекса направлены значительные суммы. В частности, на кредитование весенне-полевых и уборочных работ было предусмотрено 750 миллиардов тенге. В дальнейшем стоит задача увеличить объем такого финансирования до 1,5 триллиона.

При этом важно не только расширять финансирование, но и направлять его на проекты, которые дают измеримый результат: повышают производительность, увеличивают выпуск отечественной продукции, создают рабочие места и сокращают зависимость от импорта.

С 2023 года осуществляется программа тиражирования опыта Северо-Казахстанской области. Она предусматривает льготное кредитование проектов АПК по ставке 2,5 процента годовых на срок до десяти лет. Максимальная сумма займа на один проект составляет пять миллиардов тенге. Программа охватывает 16 направлений – от животноводства и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции до рыбоводства и строительства овощехранилищ.

Отдельный акцент делается на внедрении современных технологий. В регионах строятся высокопроизводительные, роботизированные молочно-товарные фермы, фермы с цифровым управлением стадом, применяющие системы автоматического учета надоев, контроля качества молока и мониторинга здоровья животных. Также реализуются проекты с интеллектуальным управлением орошением и датчиками влажности почвы.

Такие решения помогают снижать затраты, рациональнее использовать ресурсы и повышать качество сельскохозяйственной продукции.

– Перейдем к животноводству. Президент обозначил его одним из новых драйверов развития АПК. За счет чего планируется ускорить рост отрасли?

– У Казахстана есть весомые предпосылки для развития животноводства: обширные пастбища, сельские трудовые ресурсы и возможность расширять производство кормов. За последние годы увеличилось поголовье основных видов сельскохозяйственных животных. По состоянию на 1 сентября 2026 года оно составило около девяти миллионов голов КРС, 23,3 миллиона овец и коз и 4,9 миллиона лошадей. Растет и продуктивность. Средний надой молока в сельскохозяйственных предприятиях увеличился с 4,3 тысячи до 5,8 тысячи килограммов на корову в год.

В нынешнем году принят Комплексный план развития животноводства до 2030 года. Он предусматривает меры по расширению производства, повышению продуктивности и увеличению экспортных поставок. Среди целевых ориентиров – доведение поголовья КРС до 12 миллионов голов, мелкого рогатого скота – до 28 миллионов голов и увеличение экспорта мяса и мясной продукции в 2,5 раза.

Важное значение имеет развитие специализированных откормочных площадок. Сегодня в стране действуют 314 площадок для крупного рогатого скота общей мощностью 575 тысяч голов. В текущем году введена в эксплуатацию откормочная площадка ТОО «Түркистан агро» мощностью 50 тысяч голов.

Такие предприятия позволяют организовать полный производственный цикл, повысить товарные характеристики продукции и сформировать стабильные партии мяса для переработки и экспорта.

– Как обстоят дела с развитием молочных ферм и птицеводства? Удается ли наращивать производство и сокращать импорт?

– В этих направлениях уже создана значительная производственная база, но возможности для расширения сохраняются. Сегодня в Казахстане действуют 330 молочно-товарных ферм, из которых 116 относятся к современному типу. Их совокупная производственная мощность составляет около одного миллиона тонн молока в год.

Продолжается строительство и расширение МТФ в рамках тиражирования опыта Северо-Казахстанской области. По этой программе профинансировано 103 проекта общей проектной мощностью около 633 тысяч тонн молока в год. Из них 71 ферма уже введена в эксплуатацию, остальные находятся на разных стадиях осуществления. Дополнительно новые молочные фермы строятся при поддержке Аграрной кредитной корпорации.

В птицеводстве главная задача – укрепить самообеспеченность мясом птицы. В республике введены новые птицефабрики, расширяются действующие производства. Планируется увеличить мощности по выпуску мяса птицы еще на 220 тысяч тонн. Уже введены шесть объектов общей мощностью 31,1 тысячи тонн, еще четыре проекта суммарной мощностью около 190 тысяч тонн находятся в стадии строительства.

По пищевому яйцу отечественное производство уже покрывает внутреннюю потребность. Дальнейшие инвестиции в этом направлении ориентированы в том числе на увеличение экспортных возможностей.

– Одним из условий устойчивого развития АПК остается переработка. Насколько Казахстан продвинулся от продажи сырья к выпуску готовой продукции?

– Переработка – одно из магистральных направлений отраслевой модернизации, позволяющей получать большую экономическую отдачу, создавать дополнительные рабочие места. В 2025 году объем производства продуктов питания достиг четырех триллионов тенге. За последние годы увеличилась доля переработки основных видов сельскохозяйственного сырья.

Особое значение имеет глубокая переработка зерна. Современные технологии позволяют производить из него крахмал, глютен, сиропы, биоэтанол, аминокислоты и кормовые компоненты. Эта продукция востребована в пищевой промышленности, животноводстве и других отраслях.

До 2029 года планируется поэтапное завершение шести крупных инвестиционных проектов общей стоимостью около четырех миллиардов долларов. Их совокупная мощность по сырьевой переработке должна составить около пяти миллионов тонн в год. Нынче введено в эксплуатацию предприятие «Казкрахмал» в Туркестанской области.

В Жамбылской области запущена первая очередь комплекса компании Fufeng по глубокой переработке кукурузы мощностью 500 тысяч тонн в год. Объем инвестиций в проект на этом этапе составил около 400 миллионов долларов. Для Казахстана это новое высокотехнологичное направление, позволяющее получать аминокислоты, в том числе лизин, треонин и другие компоненты, востребованные в промышленности и производстве кормов.

– Какие результаты уже дает развитие экспорта? И насколько казахстанская продукция востребована за рубежом?

– По итогам 2025-го экспорт продукции агропромышленного комплекса достиг семи миллиардов долларов, увеличившись на 37 процентов по сравнению с предыдущим годом. При этом экспорт переработанной продукции составил около 3,6 миллиарда долларов, или 51,4 процента от общего объема аграрного экспорта. За 2 предыдущих маркетинговых года Казахстан экспортировал 15,5 и 16 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте соответственно, что стало наивысшим показателем экспорта за период Независимости Казахстана.

География поставок охватывает 72 страны. Основными рынками остаются государства Центральной Азии и ЕАЭС, Китай, Афганистан, Иран, страны Персидского залива и другие направления.

Значительную часть экспорта по-прежнему составляет зерновая и масложировая продукция. Но постепенно расширяются поставки переработанных товаров, мяса и другой продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Например, за январь – июль 2026 года экспорт продукции АПК в Афганистан составил 1,6 миллиона тонн на сумму 445 миллионов долларов. Основной вклад обеспечили поставки муки и пшеницы, а также подсолнечного масла, семян льна и бобовых.

Здесь важно понимать: выход на рынок – только первый шаг. Для устойчивого экспорта необходимы стабильное качество, соблюдение международных стандартов, надежная логистика и долгосрочные контракты. Чем больше в экспортной корзине продукции глубокой переработки, тем больше добавленной стоимости остается внутри страны. Поэтому экспортная политика напрямую связана с модернизацией производства.

– Что еще необходимо сделать, чтобы отечественная продукция стала более конкурентоспособной на внутреннем рынке и за рубежом?

– Прежде всего, нужно продолжать техническое обновление, внедрять современные технологии и укреплять связи между сельхозпроизводителями, переработчиками и торговыми компаниями. Большое значение имеет развитие хранения, холодильной инфраструктуры и логистики. Даже при достаточном объеме производства потери и высокие издержки могут снижать конкурентоспособность продукции. Поэтому необходимо совершенствовать всю цепочку — от выращивания и хранения до переработки, упаковки и доставки покупателю.

Еще один важный фактор — цифровизация. Отраслевые информационные системы постепенно объединяются в единую цифровую экосистему е-АПК. Предусматривается создание централизованного хранилища данных Smart Data Agro, которое позволит анализировать информацию об отрасли, прогнозировать изменения и принимать более обоснованные управленческие решения, в том числе с применением искусственного интеллекта.

— Если подвести итог, какие изменения должны определить развитие казахстанского АПК в ближайшие годы?

— Главная задача — перейти от преимущественного наращивания объемов производства к устойчивому росту эффективности всей отрасли. Для этого необходимо повышать урожайность и продуктивность животных, обновлять технику, расширять применение водосберегающих технологий, укреплять отечественную селекцию и развивать аграрную науку. Не менее важны строительство современных ферм, углубление переработки и выход на новые экспортные рынки.

В конечном итоге модернизация АПК должна давать конкретный результат: более высокую производительность хозяйств, устойчивый сбыт для фермеров, новые рабочие места в регионах и расширение производства отечественных продуктов. У Казахстана есть значительная сырьевая база и возможности для развития сельского хозяйства. Теперь важно последовательно превращать этот потенциал в конкурентоспособное производство, современную переработку и продукцию, востребованную как внутри страны, так и за ее пределами.