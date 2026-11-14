Периодом интенсивного и последовательного развития аграрной отрасли республики стали минувшие семь лет. Именно в эти годы в Казахстане удалось, наконец, преодолеть хроническое недофинансирование АПК.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Государственная поддержка сельских тружеников, людей, выбравших жизнь и нелегкий труд в поле, на ферме, принесла свои результаты. Об этом убедительно свидетельствуют цифры и факты. Обратимся к ним.

По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства, за период с 2019 по 2025 год АПК Казахстана показал устойчивую положительную динамику развития, характеризующуюся ростом объемов производства, производительности труда, инвестиционной активности, экспорта и уровня оплаты труда. Так, объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился в 1,9 раза: с 5,2 трлн тенге в 2019 году до 9,8 трлн – в 2025-м. При этом индекс физического объема продукции сельского хозяйства в 2025 году составил 105,9%, в том числе в растениеводстве – 107,5%, в животноводстве – 103,2%.

За анализируемый период объем валовой продукции растениеводства вырос более чем в 2,1 раза: с 2,8 трлн до 5,9 трлн тенге, животноводства – в 1,7 раза: с 2,3 трлн до 3,8 трлн тенге. Объем производства продуктов питания увеличился в 2,4 раза: с 1,7 трлн до 4 трлн тенге, производство напитков в 2,5 раза – с 398 млрд до 1 трлн тенге.

Сельхозпродукция казахстанских фермеров получила хорошую оценку зарубежных потребителей, что поз­волило открыть новые экспортные коридоры. За анализируемый период показатели этого сегмента рынка выросли более чем в 2,1 раза: с 3,3 млрд до 7 млрд долларов.

Переход на новые технологии, обновление машинного парка фермерских хозяйств республики позволили добиться значительного повышения производительности труда в сельском хозяйстве. Она увеличилась в 2,5 раза: с 2,5 млн до 6,2 млн тенге на одного занятого.

За рассматриваемый период значительно возросла инвестиционная активность в аграрной отрасли. Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства увеличился в 2,4 раза: с 495 млрд до 1,2 трлн тенге. Достигнутые результаты стали возможны благодаря осуществлению комплекса мер по государственной поддержке, направленных на обеспечение доступности финансовых ресурсов, техническое перевооружение отрасли, развитие переработки сельскохозяйственной продукции.

Минсельхозом совместно с АО «НИХ «Байтерек» были пересмотрены подходы к льготному кредитованию отрас­ли, финансированию весенне-полевых и уборочных работ, развитию сферы переработки, выращенной фермерами сельхозпродукции. По информации аграрного ведомства, только в минувшем году на льготное отраслевое финансирование был привлечен 1 трлн тенге кредитных средств, в том числе 250 млрд тенге – на приобретение сельскохозяйственной техники. Для сравнения: до 2023 года объем льготного кредитования не превышал 140 млрд тенге. Под программу льготного лизинга было выделено 153 млрд тенге бюджетных средств.

При этом возвратность кредитов от аграриев составила 99%, что демонстрирует устойчивость сельскохозяйственных предприятий и их способность самостоятельно обслуживать кредитную нагрузку. В результате каждый тенге бюджетных средств обеспечил получение 100 тенге валовой продукции АПК. Впервые экспорт АПК достиг порядка 3,5 трлн тенге валютной выручки и увеличился на 37%. Мультипликативный эффект для смежных отраслей экономики превысил 10 трлн тенге.

В сельской местности далеко не все, кто мечтает развить свое небольшое хозяйство в стабильное сельхозпредприятие, имеют достаточное залоговое имущество для предоставления банкам и получения столь необходимого кредита. Поэтому для решения проблемы в рамках программ льготного кредитования впервые внедрен инструмент портфельного гарантирования по кредитам. Согласно данному проекту, АО «ФРП «Даму» предоставляет гарантии в размере до 85% от суммы основного долга. Таким образом, за 2025 год в целях выдачи кредитных средств, направленных на финансирование сельскохозяйственных товаропроизводителей (СХТП), были предоставлены гарантии на 283 млрд тенге.

Еще одним из факторов обеспечения эффективности сельскохозяйственного производства является субсидирование СХТП. Как отмечают в аграрном ведомстве, эти меры господдержки возмещают практически все фактически понесенные затраты товаропроизводителя.

За 2019–2025 годы эффектом от прог­рамм субсидирования инвестиций и процентных ставок при кредитовании, а также лизинга сельхозтехники является увеличение доли переработанной продукции с 35 до 50%. Если в 2019 году процент обновления парка сельскохозяйственной техники составлял 4%, то в 2025-м – 6,5%.

Результатом целевых мер поддержки в растениеводстве стал рост урожайнос­ти зерновых культур по стране: если в 2019 году она составляла порядка 11,4 ц⁄га, то в 2026-м, по оперативным данным, – 15,6 ц⁄га.

За истекшие семь лет уровень внесения удобрений вырос в 4,5 раза и составил 66% от научно обоснованной потребности (2,1 млн тонн). В 2019 году данный показатель составлял менее 20% (470 тыс. тонн).

Доля посевов элитными семенами увеличилась с 6,6% в 2019 году до 12% в 2026-м.