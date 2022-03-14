Проблемы внедрения цифровых технологий в сельское хозяйство и пути их решения в Сенате обсуждали депутаты Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и сельским территориям.

Оцифровка АПК поможет снизить себестоимость продукции, повысить ее качество и предот­вратить коррупционные риски. Такое мнение, открывая работу заседания «круглого стола», проводимого в рамках реализации задач, обозначенных в Послании Главы государства народу Казахстана, высказал председатель комитета Сената Али Бектаев.

– Проблемы, выявленные в ходе изучения цифровизации аграрных бизнес-процессов, заключаются в отсутствии единой базы землепользования актуализированной карты сельскохозяйственных земель, подробной информации обо всех научных достижениях, разработках и инновациях в сфере агропромышленного комплекса. Существует проблема некачественного доступа в Интернет во многих сельскохозяйственных предприятиях страны, особенно в сельской местности, этот вопрос очень важен и требует комплексного решения на государственном уровне, – сказал Али Бектаев.

Отметим, что этому заседанию предшествовала большая работа, когда сенаторы непосредственно в регионах встречались с аграриями, посещали крестьянские хозяйства и сельскохозяйственные производства. В ходе таких встреч отмечалось несовершенство существующих систем субсидирования, которое ограничивает доступность государственной поддержки сельхозпроизводителей, особенно малых фермеров.

Кроме того, в рамках подготовительной работы сенаторы посетили и Национальный космический центр, где обсуждались вопросы развития космического мониторинга сельхозземель. В ходе заседания «круглого стола» было отмечено, что за 3 года охват космическим мониторингом пастбищных угодий составил 68%, или 127,7 млн га, из 188 млн га общей площади пастбищ по всей территории Казахстана.

В ходе мероприятия были также высказаны предложения по решению существующих проб­лем, касающихся внедрения цифровизации в сельское хозяйство, которые будут изучены сенаторами и отображены в рекомендациях для Правительства и заинтересованных госорганов.