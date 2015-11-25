​Аплодисменты аграриям

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область

Глава региона Бердыбек Сапарбаев поздравил аграриев с профессиональным праздником, а также обозначил задачи, стоящие перед отраслью в соответствии с поручениями Главы государства. Как было отмечено, одним из важных направлений остается обеспечение продовольственной безопасности, а также эффективное использование средств для дальнейшего подъема АПК.

Государство оказывает аграриям весомую поддержку, выделяя льготные субсидии, благодаря чему за прошедшие 10 месяцев область получила более 5 млрд тенге. Это большое подспорье для развития сельского хозяйства. В рамках ряда госпрограмм, реализуемых в сфере АПК, в регионе заложена основа для увеличения поголовья скота. Плодородие земли и водные ресурсы также дают возможность полностью обеспечить население области продовольственными товарами.

К сожалению, на сегодня этот показатель составляет лишь около 75%. Поэтому для достижения соответствующего уровня требуется еще большая работа. Необходимо использовать современные технологии, отвечающие требованиям времени, совершенствовать агротехнику, работать над повышением качества семян, подчеркнул аким.

В области сегодня имеется 6 репродукторов, 7 молочно-товарных ферм. Для актюбинского региона этого недостаточно. На первом месте должны быть и вопросы увеличения племенного, высокопродуктивного поголовья крупного скота. В связи с этим Б. Сапарбаев привел в пример опыт Беларуси, отметив, что основной путь получения прибыли в отрасли – переработка сельхозтовара.

С этой целью планируется в каж­­дом районе создать собственные предприятия по переработке мясной и молочной продукции. Было акцентировано внимание и на подготовке кадров для сельского хозяйства. Нехватку квалифицированных специалистов для отрасли сегодня нужно решать в тесной взаимосвязи учебных заведений и производства, внедряя метод дуального обучения.

В ходе мероприятия глава региона вручил ветеранам сельского хозяйства и передовым работникам отрас­ли награды профильного минис­терства, благодарственные письма и ценные подарки. Завершилась праздничная встреча концертом с участием артистов художественной самодеятельности. Состоялась также выставка лучших образцов сельхозпродукции крупных агроформирований и представителей малого бизнеса.

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