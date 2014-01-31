Аплодисменты режиссеру

И в этом нет ничего удивительного, ведь каждая новая постановка Южно-Казахстанского областного русского драматического театра собирает переполненный зал. Во многом свою привязанность к храму Мельпомены публика связывает с именем Игоря Вербицкого. Должность режиссера он получил в 2000 году. То было очень сложное время, в том числе и для театра. Сначала из города, жители которого буквально выживали, уехал режиссер Олег Белинский, а затем и сменивший его Султан Абдиев. Зрительный зал очередную премьеру встречал полупустым. Для того чтобы горожане снова ощутили потребность в пище духовной и потянулись в театр, требовались кардинальные перемены.

Сегодня можно утверждать, что с задачей вернуть публику в театр Игорь Вербицкий успешно справился. По большому счету это заслуга всего коллектива, который поверил новому режиссеру и пошел за ним. Не отказали в поддержке начинающему руководителю труппы и старшие товарищи. Султан Абдиев, Олег Белинский и Алексей Мельников охотно приезжают в Шымкент, чтобы поставить спектакль и тем обогатить репертуар, поднять планку актерского мастерства. Такие мастер-классы здорово помогли не только начинающему режиссеру, но и актерам, ведь пополнять труппу пришлось молодыми людьми, не имеющими специального образования.

Для решения кадрового вопроса И. Вербицкий предложил создать молодежную студию «Балаганчик», в которую пригласили старшеклассников и студентов. Он сам на театральные подмостки попал благодаря Анне Пащенко, заслуженной артистке Казахстана, руководившей драмкружком областного Дворца школьников.

Игорь Владимирович охотно рассказывает историю о том, как провалил «вступительный экзамен» в театр, который устроил ему главный режиссер Юрий Книжников. Но авторитет Анны Ивановны был настолько силен, что ей удалось отстоять кандидатуру своего протеже. И. Вербицкий тогда решил, что сделает все возможное, чтобы стать настоящим актером. После нескольких лет работы стремление к совершенству привело молодого актера в Свердловский театральный институт.

Актер Вербицкий всегда стремился играть и предположить не мог, что вскоре придется ему занять должность режиссера. Сегодня в репертуаре областного русского драматического театра почти три десятка постановок, большинство из которых осуществил Игорь Вербицкий. Результат его непростого творческого пути очевиден: шымкентцы любят свой театр и всегда с нетерпением ждут новых спектаклей. Совпадают в оценке со зрителями и профессионалы: на фестивале «Театральная весна-2011» Игорь Вербицкий назван лучшим режиссером страны.

Но при первом же удобном случае Игорь Владимирович старается получить роль в спектакле и играть на сцене. Так случается, если за дело берутся приглашенные режиссеры. Творческий вечер, приуроченный к полувековому юбилею художественного руководителя и режиссера и 30-летию его театральной деятельности, стал своего рода ретроспективой – зрителям предложили отрывки из пяти постановок, в которых главные роли сыграл Игорь Вербицкий, продемонстрировав весь спектр своего актерского мастерства.

Любовь ДОБРОТА,

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Шымкент