​Апокалипсис отменяется

Точно можно сказать только одно: мы настолько далеко продвинулись в своем развитии, что о будущем мира сегодня говорят с уверенностью только прорицатели, нумерологи и хироманты разных стран.

Обычно предсказатели изъясняются весьма туманно. Но сегодня в оценках будущего все больше конкретики, будто и не смущает новоявленных нострадамусов возможность потери имиджа.

Например, удивляют прогнозы со ссылкой на астролога Павла Глобу, которые все больше напоминают экзерсисы в жанре политологии. То, если это, конечно, не фейки, звучат советы держать накопления в евро, потому что доллар ждут непростые времена. То предрекается чуть ли не моментальное возрождение России, которая откроет новую эру в развитии мира.

Украинский астролог Влад Росс в свою очередь отмечает, что в отличие от Года обезьяны, следующий Год петуха – более воинственный. Петух – символ войны. Американское агентство Bloomberg в этом контексте выпустило «Гид пессимиста» на 2017 год.

Очень многие сайты снова начинают пугать концом света. Особо впечатлительные граждане США, например, уверены, что в 2017 году наступит зомби-апокалипсис. В Интернете периодически появляются новости о том, что разрушительный вирус уже разработан где-то в лабораториях Техаса…

Но зато в Кыргызстане знают, что все будет хорошо. Известный бишкекский астролог Андрей Рязанцев предсказывает рост мировой экономики, естественно, не без участия Юпитера с Сатурном, и удачный исход президентских выборов.

И все же наиболее классическим выглядит прогноз астролога-эзотерика из Армении Гургена Ованнисяна. По его мнению, год будет непредсказуемым… Кто бы мог подумать!

Изучая массив такой противоречивой информации, невольно появляется желание попробовать себя в качестве предсказателя. А что? Арифметику знаем, а, следовательно, как минимум нумерология нам доступна, ну хотя бы с точки зрения элементарной логики.

Вот, например, все знают, что по восточному календарю знак Петуха является десятым. А цифра 10 в нумерологии находится под покровительством планеты Меркурий. Планета, кстати, названа в честь древнеримского бога торговли, а значит, новое наполнение могут получить проекты Казахстана в области интеграции и возрождения Великого шелкового пути.

Астрологическая функция Меркурия – разум и познание. А 10 гордо несет в себе понятие завершенности и безупречности. Это позволяет думать, что предложенные Казахстаном инициативы будут исполнены.

А теперь обратимся к цифре 2017. Двойка символизирует врожденное миролюбие. Ноль – изначальная природа, вечный закон, истина. Цифра один – число действия, а семерка и вовсе сакральный знак удачи. В нем заключена гармония природы – радуга имеет семь цветов, а музыка – семь нот.

Из этого можно сделать вывод, что для Казахстана год будет удачным, особенно во внешней политике. Астана в очередной раз превратится в ядро миротворческих процессов, что позволит содействовать гармонии и порядку далеко за периметрами наших границ.

Право слово, такой прогноз мне нравится больше.