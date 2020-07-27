Аппараты ИВЛ незаконно пытались вывезти из Казахстана в Узбекистан

Коронавирус
1604
Фото пресс-службы КНБ РК
Незаконный груз задержан на таможенному посту "Атамекен", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов МФ РК.

"Пять аппаратов ИВЛ граждане Узбекистана пытались вывезти из Казахстана. Оборудование перевозили в кабинах трех грузовых машинах. Обнаружили находку сотрудники прокуратуры Мактааральского района, сотрудники таможенного поста "Атамекен" и пограничный наряд ОКП "Жетысай" ВЧ-2037 во время совместных оперативных мероприятий", - говорится в сообщении.

Кроме того, на таможенном посту "Конысбаева" таможенники совместно с пограничной службой КНБ РК задержали гражданина Казахстана, у которого был обнаружен пакетик с веществом, похожим на гашиш, весом 1 грамм. Мужчина направлялся из Узбекистана.

Все материалы по данному факту переданы в правоохранительные органы для дальнейших следственных мероприятий.



Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]