Apple добавил казахский язык в новую операционную систему iOS16

В новой операционной системе iOS16 появится казахский язык с функцией автоматической замены. Об этом сообщил в Instagram министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает Kazpravda.kz.

"Сегодня Apple объявил о новшествах, которые ждут мировое сообщество. Для нас, казахстанцев, эта презентация была особенно важна, так как Apple добавил казахский язык (как системный) в новую операционную систему iOS16, с функцией автозамены (коррекции)", - написал министр.

Он напомнил, что в 2019 году казахский язык включили официально в перечень, и отметил, что сейчас уже подключили функции искусственного интеллекта для автоматической коррекции.

"Это говорит о том, что пользователей становится больше, а казахский язык становится общепризнанным в мировом пространстве", - заключил Мусин.