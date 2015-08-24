Apple отзывает партию смартфонов iPhone 6 Plus из-за неполадок с камерой

Американская компания Apple объявила об отзыве бракованной партии смартфонов iPhone 6 Plus из-за обнаруженных неполадок в работе задней камеры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
По данным телеканала CNN, отзыв затрагивает в основном смартфоны, проданные в период с сентября 2014 года, когда iPhone 6 Plus поступил в продажу, по январь текущего года. Количество устройств, подверженных браку, не уточняется, однако в Apple указывают, что речь идет об относительно небольшой партии.
Как заявляют в компании, выявленный дефект в работе камеры приводит к тому, что сделанные с помощью смартфона фотографии выглядят нечетко.
Узнать, подвержен ли конкретный телефон указанному браку, можно, введя серийный номер устройства на специальной странице на сайте Apple. В компании пообещали, что все неполадки будут устранены бесплатно.
Apple – американская корпорация, занимающаяся разработкой и продажей компьютеров Mac, планшетов iPad, смартфонов iPhone, плееров iPod и других устройств, а также программного обеспечения к ним. Сейчас капитализация компании составляет около $618 млрд. Как ранее сообщалось, в результате биржевых потрясений последнего времени Apple потеряла $158 млрд. При этом она по-прежнему остается самой дорогостоящей компанией США.
По данным телеканала CNN, отзыв затрагивает в основном смартфоны, проданные в период с сентября 2014 года, когда iPhone 6 Plus поступил в продажу, по январь текущего года. Количество устройств, подверженных браку, не уточняется, однако в Apple указывают, что речь идет об относительно небольшой партии.
Как заявляют в компании, выявленный дефект в работе камеры приводит к тому, что сделанные с помощью смартфона фотографии выглядят нечетко.
Узнать, подвержен ли конкретный телефон указанному браку, можно, введя серийный номер устройства на специальной странице на сайте Apple. В компании пообещали, что все неполадки будут устранены бесплатно.
Apple – американская корпорация, занимающаяся разработкой и продажей компьютеров Mac, планшетов iPad, смартфонов iPhone, плееров iPod и других устройств, а также программного обеспечения к ним. Сейчас капитализация компании составляет около $618 млрд. Как ранее сообщалось, в результате биржевых потрясений последнего времени Apple потеряла $158 млрд. При этом она по-прежнему остается самой дорогостоящей компанией США.