Apple прекращает выпуск iPod

Компания Apple заявила о прекращении выпуска музыкального плеера iPod, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Bfm.ru.

«Появившись более 20 лет назад, iPod покорил пользователей по всему миру возможностью брать свою музыку с собой в дорогу. Сегодня такая возможность интегрирована во всю линейку продуктов Apple», - отмечается в сообщении.

Появление iPod повлияло не только на музыкальную индустрию, но и на то, как ее находят пользователи, слушают и делятся ею, заявил старший вице-президент Apple Грег Джосвиак.

По его словам, дух iPod продолжает жить и сегодня. Его музыкальный опыт интегрирован во все продукты Apple от iPhone до Apple Watch и HomePod mini, а также в Mac, iPad и Apple TV.

В компании уточнили, что iPod можно будет приобрести, пока он будет в наличии.