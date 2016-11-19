Apple рассказала о неисправности в iPhone 6

Корпорация Apple признала наличие неисправности сенсорного экрана iPhone 6 и запустила программу по ремонту бракованных устройств, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на lenta.ru
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В августе этого года многие обладатели iPhone 6 и 6 Plus пожаловались на проблемы в работе экрана смартфона. Он полностью переставал реагировать на касания, а в его верхней части появлялась мерцающая полоса. Согласно предположению экспертов, проблема заключается в отсутствии дополнительной защиты от механических повреждений на материнской плате и носит исключительно программный характер. Таким образом, от незначительного сгибания смартфона у него может отказать сенсор дисплея.
Признав наличие проблемы, Apple предложила 50-процентную скидку на ремонт смартфона, но она действительна только в том случае, если на устройстве нет следов падений и других повреждений.