Apple разрешила пользователям удалить все персональные данные



Расширенные возможности сервиса доступны пока лишь гражданам Евросоюза. Это связано с новым законом о защите личной информации граждан ЕС, которому Apple, как и другие компании, обязана подчиняться. Для пользования сайтом нужно войти в свой аккаунт Apple ID.

