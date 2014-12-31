Технологии
Apple стала лидером по числу активированных в канун Нового года устройств
Айнур Курамысова
Более половины всех мобильных устройств, активированных за неделю, включающую католическое Рождество, были произведены компанией Apple, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru. 

Как сообщает портал, аналитическая компания Flurry изучает данные более 600 тыс. приложений, по которым отслеживают динамику активации новых устройств. 

Около 51% всех устройств, активированных за неделю с 19 по 25 декабря, приходилось на гаджеты от Apple, свидетельствуют данные Flurry. Среди активированных в Рождество смартфонов iPhone 6 стал наиболее популярным, а iPhone 6 Plus вошел в пятерку.

На втором месте оказалась компания Samsung с 18%, Microsoft (Nokia) – на третьем с 6%. При этом активно растущие бренды Xiaomi и Huawei не смогли войти в пятерку производителей по числу активаций в Рождество. Это неудивительно – в Китае и на других азиатских рынках, где эти бренды доминируют, католическое Рождество не является главным праздником года.

Среди активированных устройств резко выросла доля фаблетов — смартфонов с диагональю экрана свыше 5 дюймов. Если в 2013 году на их долю пришлось 4%, то в этом году – уже 13%. В то же время, доля полноразмерных планшетов снизилась с 17 до 11%, а компактных планшетов – с 12 до 11%.

Данные Flurry показывают, что пользователи сразу же начинают активно работать с полученными в подарок устройствами. Так, 25 декабря в США пользователи установили в 2,5 раза больше приложений, чем в среднем в другие декабрьские дни, а самыми популярными категориями приложений стали игры и мессенджеры.

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