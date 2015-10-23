Apple запатентовала технологию защиты экранов гаджетов от последствий падения
Американская корпорация Apple запатентовала технологию активной защиты дисплея от повреждения из-за случайных падений. Это следует из материалов ведомства США по патентам и товарным знакам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
Основная идея изобретения заключается в оснащении смартфонов iPhone и других подобных гаджетов элементами, которые будут выступать из корпуса во время падения, предотвращая вероятность контакта экрана с твердой поверхностью. Помимо этого, в зависимости от варианта конструкции, выступающие элементы могут изгибаться или смещаться вглубь корпуса устройства, действуя как амортизаторы.
Защитные элементы предполагается размещать на лицевой панели устройства вокруг экрана. В движение их будет приводить миниатюрный электродвигатель. В качестве материала для защитных элементов могут быть использованы эластичные или жесткие пластмассы, полимеры, металлы или композиционные материалы, отмечается в патенте.
Apple – американская корпорация, занимающаяся разработкой и продажей компьютеров Mac, планшетов iPad, смартфонов iPhone, плееров iPod и др., а также программного обеспечения к ним.