Апрель забыл, что он – весна!

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Асель Муканова

Астану за выходные засыпало полуторамесячной нормой осадков, и вчера утром в столице наблюдался настоящий транспортный коллапс.

фото Игоря Бургандинова

Еще в воскресенье вечером стало ясно, что в понедельник добраться до работы и учебы будет проблематично. Заблаговре­менно были отменены занятия первой смены, а с утра «отбой» дали также школьникам, обучаю­щимся во вторую смену и студентам 1–2-х курсов колледжей.

Те, кому нужно было отправляться по делам рано утром, пробирались по небывалым в апреле сугробам, прокладывая нелегкий путь к остановкам автобусов и своим авто. Правда, откопать их из снега и выехать даже со двора удалось далеко не всем.

Видео с застрявшими в жилых массивах машинами заполонили соцсети. Даже кареты скорой помощи приходилось вызволять из снежного плена. Благо люди охотно помогали друг другу, о чем свидетельствуют многочис­ленные благодарные посты: водители довозили бесплатно попутчиков не в пример задравшим цены таксистам, вытаскивали из сугробов «железных коней», провожали обессилевших от борьбы со снежными заносами пешеходов.

Автобусы поутру тоже ходили с опозданием. Пассажирам приходилось ждать их прямо на проезжей части, так как остановочные пункты оказались занесены снегом. Более того, гражданам приходилось порой и толкать общественный транспорт, чтобы вызволить забуксовавший в снежной каше автобус и дать ему возможность продолжить маршрут.

Горожане жаловались на отсутствие уборочной техники. Но если автодороги к обеду хоть как-то утрамбовали, да и яркое солнце способствовало быстрому таянию, то ходьба по тротуа­рам оказалась настоящим испытанием.

Все это особенно неприятно после устоявшейся теплой погоды. Снег полностью сошел, горожане попрятали теплые вещи, «переобули» свои авто. Хотя, справедливости ради, надо заметить: штормовое предупреждение из-за сильного снегопада, низовой метели и гололеда было объявлено заранее.

Местные жители вспомнили такое погодное явление, как «бесқонақ». Это резкое изменение погодных условий после первых теплых дней весны, когда температура воздуха падает до минусовых значений, дуют северные ветра, выпадают осадки. Объясняется это солнечной активностью, циклоном, перепадом температур, повышенным испарением и ледоходом на реках.

За три дня обильного снегопада, по данным РГП «Казгидромет», в Астане выпало 37,6 мм осадков. Учитывая, что месячная норма 22 мм, ясно, каким аномальным оказалось это явление.

Коммунальные службы все выходные работали в усиленном режиме, но, видимо, не до конца справлялись в борьбе со внезапной стихией. Как сообщал официальный сайт акимата Астаны, в снегоуборочных работах ежедневно были заняты более 2,2 тыс. дорожных рабочих и свыше тысячи единиц спецтехники.

В первую очередь, по правилам, очищались участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирали участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам. Очень мешали коммунальщикам оставленные на обочинах автомобили. Всего за три дня на полигоны вывезено свыше 71 тыс. кубометров снежных масс – это объем 5,5 тыс. грузовиков!

«Коммунальные службы продолжают работу в усиленном режиме с интенсификацией в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов снегоуборки», – сообщалось на сайте.

Предупреждали и о снижении интенсивности движения транспорта. Во избежание аварийных ситуаций участников дорожного движения просили быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию.

Однако это не уберегло от многочисленных аварий. Всего за сутки на дорогах столицы было зарегистрировано 144 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали двое граждан. Все участники ДТП передвигались на летних шинах, рассказали полицейские.

В международном аэропорту Астаны задерживались десятки рейсов на прилет и вылет. Потребовалось время, чтобы очистить взлетно-посадочные полосы после такого снегопада.

Но, кажется, на этом все, и весна скоро снова вступит в свои права: синоптики обильного снега в ближайшие дни не предвещают. В Астане сохранятся переменчивая облачность и порывистый ветер, но станет гораздо теплее.

Конечно, придется еще поработать, чтобы полностью очистить город от осадков. Вчера лопаты в руки взяли все, кто мог, не только коммунальщики.

А кто-то с юмором отнесся к сложившейся ситуации и прокатился по Астане... на лыжах. Были замечены и пару всадников на лошадях. Так что повод для оптимизма всегда найдется, даже если апрель ненадолго забыл, что он – весна!

 

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