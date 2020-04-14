Апрельский променад

4.30 утра. Утомленный город спит. Вдруг непривычный шум на кухне прерывает сон. Сломался холодильник! Это первая мысль. Как теперь чужого человека, ­мастера-ремонтника, в дом ­приглашать? А вдруг он заразный?! Но пару минут спустя понимаю, что трещит хлебопечка. Исправный рефрижератор тихо себе урчит, щелчки тестомеса сменяются ароматом выпекаемого хлеба. Теперь не заснуть! Но есть задание, репортаж. А почему бы не сейчас? Ведь с утра пораньше будет интересней!

6.40. Круглая площадь. Поднимаюсь на эстакаду. Выставляю на фотоаппарате длинную выдержку, чтобы проезжающие машины получились смазанными на фоне утреннего города. Пешеходов по-прежнему почти нет, но автомобилей становится больше. Чертовски холодно! Не выдержала стужи и «села» батарейка в пульте сигнализации. Теперь я «безлошадный». Преодолевая легкую панику, извлекаю «энерджайзер» и пытаюсь согреть в ладонях. Руки в резиновых перчатках тоже ледяные, но через несколько минут батарейка все-таки слегка оживает. Ура!

6.20. Еду дальше. Спускаясь с моста, вижу впереди в засаде патрульную машину. Останавливаюсь рядом, делаю несколько снимков, машу полицейскому на прощание рукой.

6.00. Проклятие очкариков! Окуляры и «намордник» несов­местимы в нашем климате. Стек­ла запотевают, лишая видимос­ти напрочь. Есть старинный способ­– натереть мылом. Забыл, к сожалению. Выезжаю на прос­пект Богенбая. Небо уже синеет, над городом висит полная луна (привет Мастеру и Маргарите). Улицы почти пустынны. Оставив авто внизу, поднимаюсь на мост через Ишим. На воде плавает крошево льда. Занимается заря. Ловлю в кадр одинокого пешехода на фоне луны.

6.50. Надпись «Нур-Султан» перед площадью Влюбленных. Луч солнца пробился сквозь тучи. Символично!

7.00. Еду на запад, на окраину. Фотографирую стройки. По пути решаю подрулить к новой мечети (это та, которая футуристи­ческая, с солнечными батареями) и сворачиваю направо. Мечеть закрыта. Равно, как и храмы всех других конфессий.

7.20. Возвращаюсь на трассу. Вот и первый передвижной пост. Сотрудники дорожной полиции досматривают все машины, движущиеся из поселков, входящих в черту города. Перекрыли в этом направлении своими авто две полосы из четырех и проверяют документы. Практически у всех разрешения есть. На редких нарушителей оформляют протоколы. Я почти в одиночестве двигаюсь в другую сторону. Замечаю, что все придорожные кусты густо опутаны полиэтиленовыми пакетами. Это последствия вчерашнего ветра, разметавшего мусор по городу. Только нацелился запечатлеть это безобразие, как подъезжает «газель», полная людей в оранжевых жилетах. Три минуты – и все чисто!

7.30. Вот и Ильинка. Поехал сюда потому, что накануне увидел в «Фейсбуке» пост о том, как сливают втихаря частники талую воду (а может, и того хуже), откачанную в других местах. Ага, вот, кажется, то место. Проезд огорожен полосатой лентой, а для надежности и «Ладой», стоящей поперек. Значит, есть иногда польза от соцсетей: слива нечистот нет! Работники «Астана Тазалык», наоборот, откачивают воду от подтопленных строений. Правда, куда она уходит, не совсем понятно. Но доверимся их профессионализму…

7.50. Вижу развязку объездной дороги. Юго-западный ее учас­ток открыли минувшей осенью, ­замкнув кольцо. Теперь это «рокадная прифронтовая» дорога войны с коронавирусом. Ведь дальше – блокпост. Заезжаю на эстакаду, чтобы сделать его фото с верхней точки, так как снимать на посту без отдельного разрешения, скорее всего, не позволят. Подъезжаю к рубежу, навстречу выходит девушка с тепловизором. Не знаю, что тот покажет на таком холоде: градусов пять высветится на лбу, не больше. С такой температурой не живут, поэтому, пока бравый страж связывается с начальством на предмет моего допуска, вспоминаю, что есть в багажнике рабочая куртка и бегу за ней к машине. Теперь вид у меня «бичеватый», но зато не так холодно. В таком «прикиде» и продолжаю путь.

8.10. Двигаюсь по свободной от транспорта объездной в сторону аэропорта, потому что не хочу застрять на пункте досмотра минут на 20–30. Дорога проложена через «зеленый пояс». Летом и осенью здесь будет красота! Пойдем сюда по грибы, по ягоды.

8.50. Бульвар Нур Жол, редкие прохожие, закрытый Байтерек. Выезжаю в сторону станции Сороковой. Там важная стройка.

9.30. Рядом с городским цент­ром фтизиопульмонологии строится госпиталь для контактных лиц и больных с подозрением на коронавирусную инфекцию. Работа кипит. Меры безопасности строгие. В медпункте есть даже экспресс-тесты. В очередной раз проверяют температуру: 36,3. Наверное, согрелся.

10.30. Возвращаюсь на левый берег. Там у меня еще одно маленькое задание. Заодно делаю пару кадров.

11.20.Рядом с моим домом – детская поликлиника, превра­щенная в изолятор для контакт­ных. Если не знаешь, то и не поймешь. Особой охраны не видно. Видимо, спрятались.

12.00 Заезжаю в паркинг. Одометр показывает 120 км, счетчик кадров – вдвое больше. Получается два щелчка на километр. Или 40 в час. Такая забавная статистика. Общее впечатление таково, что город в целом проникся карантином. Но есть много категорий жителей, которым приходится работать в прежнем режиме, а многим – в усиленном. Не буду перечислять, сами знаете.

И еще один нюанс. При активной работе забываешь об опаснос­ти и можешь проигнорировать меры предосторожности. И вообще, трудно сохранять концентрацию долгое время. А надо…