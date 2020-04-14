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Апрельский променад
Игорь Бургандинов
4.30 утра. Утомленный город спит. Вдруг непривычный шум на кухне прерывает сон. Сломался холодильник! Это первая мысль. Как теперь чужого человека, мастера-ремонтника, в дом приглашать? А вдруг он заразный?! Но пару минут спустя понимаю, что трещит хлебопечка. Исправный рефрижератор тихо себе урчит, щелчки тестомеса сменяются ароматом выпекаемого хлеба. Теперь не заснуть! Но есть задание, репортаж. А почему бы не сейчас? Ведь с утра пораньше будет интересней!