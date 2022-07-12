Аптечные пункты появятся в отдаленных селах Казахстана

Министерство здравоохранения инициировало внесение поправок в Кодекс РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" по повышению уровня доступности медикаментов в отдаленных сельских населенных пунктах страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Внесенные изменения в Кодекс повысят доступность лекарств для сельских жителей и снизят затраты, связанные с необходимостью ехать в крупные населенные пункты для их покупки. Лекарственные средства и медицинские изделия в сельских населенных пунктах, где отсутствуют аптеки, будут реализовываться через аптечные пункты в организациях здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную или консультативно-диагностическую помощь, а также через передвижные аптечные пункты", – говорится в сообщении.



Отмечается, что Министерством здравоохранения, местными исполнительными и другими заинтересованными государственными органами будут приняты дальнейшие меры по совершенствованию лекарственной политики.



Согласно статистическим данным, в настоящее время порядка 40% населения Казахстана проживает в сельской местности, при этом в каждом третьем населенном пункте нет аптеки.