​Аптека из будущего

– Наш проект «аптечный робот» – это продукт совместного производства казахстанской и итальянской компаний при участии независимых бизнес-экспертов из Германии по программе SES. Основными преимуществами аптечного робота являются повышение скорости обслуживания, быстрая и бе­зошибочная загрузка, – говорит Гульнар Мусина, директор аптеки в городе Актау.

Так что же собой представляет аптечный робот? Это автоматизированная поисковая система, мини-склад и программное обеспечение, выполняющие единый комплекс мероприятий. Они включают в себя поиск и выдачу медикаментов от склада до рабочего места провизора. Вместо шкафчиков с полками – инновационная панель. Фармацевт вводит наименование препарата в базу данных в компьютере и передает роботу команду по сбору необходимых медикаментов. После этого активизируется транспортер, который извлекает необходимое количество упаковок и доставляет их к лотку рабочей зоны фармацевта при помощи пневматической трубы. Операция занимает в среднем 20 секунд. При этом в базе данных робота имеются наименования из 1 200 препаратов, при этом существует возможность хранения около 10 000 препаратов внутри аппарата.

Аппарат также отвечает и за безопасность хранения медикаментов. Если, к примеру, дверца не закрыта, то меняется температура. Тогда аппарат перестает работать. В случае если какой-то препарат закончился, то робот также уведомит об этом. А если отключится электроэнергия, то подключится генератор.

– Это тот самый случай, когда предпринимательство заинтересовано в своих клиентах. Было бы замечательно, если бы такое было во всех аптеках города, – отметила на церемонии открытия заместитель акима Мангистауской области Бану Нургазиева.

Руководство аптеки утверждает, что с внедрением новшества цены на медикаменты не повысятся, будут сохранены льготы для пенсионеров и постоянных посетителей.