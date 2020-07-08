Аптеки Алматы пополняют запасы лекарственных средств
Айдана Демесинова
Аптеки Алматы пополняют запасы лекарственных средств. Генеральный директор сети аптек Europharma Нуржан Ниязалиев рассказал о поддержке властей по ускорению административных процедур для поставок лекарств в город, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.
По данным Нуржана Ниязалиева, в Алматы насчитывается 50 аптек сети Europharma. В центральных и крупных аптеках наблюдаются очереди, что связано с высокой проходимостью и необходимостью соблюдения санитарных норм по социальному дистанцированию.
"Наши сотрудники регулируют очередь, по 3 человека в помещение запускают и только в масках. Имеется разметка, все остальные ждут на улице", — отметил Ниязалиев, добавив, что стоимость регулируется и постоянно мониторится проверяющими группами.
По его словам, поставки необходимых объемов лекарств ожидаются в срок до 18 июля. Время теряется на дорогу, ввоз в страну, оформление необходимых документов.
"С Минздравом было совещание, на котором было предложено ускорить процессы большим поставщикам. В целом мобилизованы все силы, акимат помогает, по логистике проблем нет", — подчеркнул руководитель компании.
Он также отметил, что в основном наблюдается спрос на рецептурные лекарства.
"Глюкоза и другие препараты для системы, анальгин — в наличии, антибиотики тоже недавно завезли. Вчера ночью отправили лекарства в больницы, уехала машина с антибиотиками, дексаметазоном, так как мы работаем и на больницы тоже, не только в розницу", - резюмировал Ниязалиев.