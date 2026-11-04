Аптеки и магазины могут стать убежищем для жертв насилия – депутат

Депутат Курултая Лариса Ли предлагает создать в Казахстане сеть безопасных точек «PANA» на базе аптек, магазинов у дома и офисов ОСИ и КСК для жертв бытового насилия

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Однако, по ее словам, запуск проекта тормозится из-за отсутствия доступа к государственной цифровой платформе FSM Social. Соответствующий депутатский запрос она озвучила на заседании Курултая, передает корреспондент Kazpravda.kz

Парламентарий напомнила, что инициатива призвана помочь женщинам и детям, столкнувшимся с домашним насилием или преследованием.

«В критической ситуации у жертвы часто нет времени и возможности добраться до полиции. Поэтому укрытие должно находиться буквально в шаговой доступности - в магазине или аптеке рядом с домом. Предполагается, что на дверях участвующих организаций появится специальный знак «PANA». Сотрудники таких точек будут действовать по протоколу «Три шага»: отведут пострадавшего в служебное помещение, помогут отсечь агрессора, окажут первую помощь и вызовут соответствующие службы. Проект планируется реализовать без бюджетных затрат на базе уже действующих объектов бизнеса», - отметила Лариса Ли.

По ее данным, МВД поддерживает инициативу, а сотрудники безопасных точек смогут получить статус общественных помощников полиции.

«В отличие от формального участия, их работа будет проходить на стационарных постах с видеонаблюдением и фиксироваться в цифровой системе. Ключевым условием полноценной работы проекта депутаты называют интеграцию с платформой FSM Social, которая объединяет прокуратуру, МВД, центры поддержки семьи «Жанұя» и кризисные центры. Такая связка позволит оперативно передавать сигналы о преследовании и угрозах, а также исключить возможность замалчивания обращений на местном уровне. Однако профильные ведомства не предоставляют проекту доступ к платформе», - констатировала депутат.

В связи с этим Лариса Ли требует от уполномоченных министерств прекратить препятствовать интеграции, выделить отдельный IP-адрес и обеспечить односторонний технический канал передачи сигналов.