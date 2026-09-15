«Aqiqat» – свидетель и голос эпохи

На повестке дня

В эти дни к выпуску готовится юбилейный номер журнала «Aqiqat», отмечающего 105-летие. К знаменательной дате также приурочено издание книги «Алаштың Ақиқаты», куда вошли исследования о журнале и его руководителях, архивные фотоснимки.

По словам главного редактора Дауыржана Толебаева, несмотря на солидный возраст, журнал стремится идти в ногу со временем. Сохраняя многолетние традиции, коллектив в полной мере осознает свою ответственность как одного из заметных печатных изданий информационного пространства страны. Сегодня журнал активно использует возможности современных технологий. Большое внимание уделяется полиграфическому оформлению и качеству содержания, налажена системная работа в социальных сетях.

– Существует мнение, что нынешняя молодежь мало читает газеты и журналы. Однако меня искренне радует, что есть молодые люди, которые хотят работать в «Aqiqat». Это значит, что интерес к печатному слову не исчезает. Они понимают природу журнала, чувствуют его особую философию и осознают, что печатное издание требует более вдумчивого отношения к слову. Сегодня над номерами трудятся всего четыре человека, но мы хорошо понимаем свою миссию и стремимся сохранить характер, самобытность и внутренний дух издания, – говорит главный редактор.

По его словам, одна из главных задач сегодня – расширение читательской аудитории. Не менее важная цель – включение «Aqiqat» в перечень индексируе­мых научных изданий, ведь на страницах журнала регулярно публикуются исследовательские статьи видных ученых. Главный редактор надеется, что Министерство науки и высшего образования обратит внимание на этот вопрос. Он напоминает, что в прошлом журналы «Aqiqat» и «Мысль», входящие в структуру ТОО «Қазақ газеттері», сос­тояли в перечне изданий ВАК. До 2011 года на их страницах наряду с публицистическими материалами регулярно публиковались научные статьи.

– Полагаю, эту традицию необходимо возродить. Разумеется, «Aqiqat» не может превратиться в сугубо научное издание, поскольку к ним предъявляются особые требования. Однако мы вполне могли бы публиковать научные статьи в качестве отдельного тематического блока, – отмечает Дауыржан Толебаев.

Обращаясь к архивным номерам журнала, мы видим, что в разные годы на его страницах печатались статьи известных государственных деятелей. Это свидетельствует о высоком авторитете издания и его значимой роли в общественной жизни страны.

– Мы хотели бы возродить и эту традицию. «Aqiqat» – авторитетное государственное издание, поэтому полагаю, что на его страницах должны регулярно выступать представители государственных исполнительных органов. Это соответствует истории, статусу и предназначению журнала, – говорит главный редактор.

Он также надеется, что возродится шахматный турнир на приз журнала «Aqiqat», который пользовался большой популярностью в журналистском сообществе.

Традиции издания

В истории «Аqiqat» были и смена названия, и изменения редакционной политики. Но всегда оставалась главная задача – фиксировать события времени и говорить о важных для общества проблемах. Архивные номера обретают сегодня особую ценность, это документальные свидетельства эпохи.

Так, отмечает заместитель главного редактора журнала Дина Имамбай, номера «Қызыл Қазақстан» за 1922 год представляют собой ценный историчес­кий документ, отражающий последствия массового голода, вызванного гражданской войной, неурожаями и хозяйственной разрухой. Тема голода проходит практически через все номера: публиковались материалы о причинах и масштабах продовольственного кризиса, о мерах помощи, статистика по губерниям, свидетельства о положении населения, рекомендации по борьбе с инфекционными заболеваниями – тифом, холерой, корью, туберкулезом.

Наравне с публицистикой звучало художественное слово – стихи и обращения с призывами помочь голодающим.

Важное место занимала социальная и национальная проблематика. Абдолла Асылбеков, Телжан Шонанулы, Амзе Нахимжан, Алма Оразбаева и другие авторы поднимали вопросы земельной политики, последствий колониального угнетения, положения казахских женщин, низкой грамотности и высокой детской смертности. На страницах журнала печатались аналитические материалы с таблицами и конкретными цифрами – о количестве школ и учащихся, объемах выделенного семенного зерна и других показателях.

– Уже тогда в издании формировались элементы журналистского исследования, основанного на фактах, статистике и анализе, – подчеркивает Дина Имамбай.

При этом журнал сохранял литературную составляющую. Здесь публиковались произведения Мухтара Ауэзова, Беимбета Майлина, Сакена Сейфуллина и других авторов, стоявших у истоков казахской советской литературы. Номера журнала за 1922 год позволяют увидеть, каким было издание: небольшим по тиражу и объему, но при этом содержательно насыщенным и острым. Журнал позволял услышать голоса казахской интеллигенции в драматичный период XX века.

Традиция соединять аналитику, публицистику и художественное слово, сформировавшаяся в первые годы, впоследствии стала важной частью многолетней истории издания, которое сегодня носит название «Aqiqat».

Переломный момент

В начале 90-х годов переименование журнала стало частью глубоких изменений его содержания и редакционной политики.

Об этом вспоминал Камал Смаилов в книге «Жеті қыр, бір сыр»: «В 1990 году меня назначили главным редактором журнала «Казахстанский коммунист». С первого номера я начал менять его содержание в соответствии с духом времени и наступавшей демократии. Хотя журнал по-прежнему принадлежал Цент­ральному комитету, он уже предназначался не только для партийных работников, но и для всех думающих читателей. В условиях отсутствия казахоязычных изданий по истории, философии, социологии, праву и политэкономии журнал взял на себя просветительскую роль.

В редакции обсуждали разные варианты названия – «Сая­сат», «Сана», «Ой көкжиегі». Я предложил название «Ақиқат», и 15 сентября 1991 года журнал вышел под этим именем. С этого момента изменился и его характер. На страницах издания появились материалы о движении «Алаш», голоде, восстаниях, политических репрессиях, судьбах казахских общественных и политических деятелей, ранее неизвестные труды и материалы национальной интеллигенции. Одновременно журнал обращался к вопросам независимости, демократии, экономики и будущего Казахстана... Так «Aqiqat» постепенно сформировал свое главное предназначение – просвещать, заставлять думать и говорить о судьбе народа открыто и без прикрас».

О становлении нового этапа журнала рассказывает доктор исторических наук Талас Омарбеков в статье «Как «Ақиқат» начал говорить правду»: «После обретения независимости читатели ждали от изданий нового мышления, и «Aqiqat» занял среди них особое место. Прежде журнал, известный как «Казахстанский коммунист», был рупором Компартии Казах­стана. Превратить его в издание новой эпохи взялся Камал Смаилов.

Он существенно изменил редакционную политику и привлек к работе известных ученых. На редакционных встречах свободно обсуждались сложные вопросы, авторы обращались к малоизученным страницам прошлого... Интервью и круглые столы с учеными расширили аудиторию, и «Aqiqat» стал востребованным изданием среди казахской интеллигенции. При этом журнал сумел сохранить доступность для широкого читателя: сложные научные и исторические темы здесь излагались простым, ясным и литературным языком... Его материалы помогали читателям заново осмыслить историю страны и судьбу народа. И сегодня журнал продолжает оставаться площадкой для серьезного разговора о прошлом, настоящем и будущем Казахстана».

Слово – читателям и авторам

По мнению доктора политических наук Сейлбека Мусатаева, общественно-политический журнал «Aqiqat» занимает особое место в истории Казахстана. На его страницах нашли отражение важнейшие политические, социальные, экономические и культурно-духовные процессы страны.

– Сегодня перед журналом, как и перед всеми печатными изданиями, стоят новые вызовы. Цифровизация и развитие соцсетей меняют привычки читателей, а печатная пресса постепенно теряет прежнюю аудиторию. Однако, адаптируясь к новым условиям, важно не утратить главное – историческую миссию и интеллектуальное лицо журнала, – убежден он.

По словам ученого, традиционной аудиторией «Aqiqat» всегда была интеллигенция, и расширение читательского круга не должно идти в ущерб содержательному, научному и общественно значимому характеру издания. Важно сохранить историческое наследие журнала и одновременно развивать его в современной медиасреде. Особое значение, считает Сейлбек Мусатаев, имеет исследовательское направление, поскольку на казахском языке по-прежнему ощущается нехватка авторитетных изданий в облас­ти общественных наук.

– Это позволило бы сохранить его историческую миссию и одновременно придать новый импульс развитию отечественной общественной науки, – полагает ученый.

PhD-докторант Нургиса Кушеров считает, что за более чем вековую историю журнал стал важной частью казахской журналистики и национальной духовной жизни, важной общест­венной трибуной. Особенно значимой была его роль в годы независимости, когда издание помогало осмысливать сложные процессы переходного периода, экономические и социальные преобразования и способствовало духовному возрождению нации.

– Именно здесь в 2008 году, будучи студентом второго курса, я опубликовал свою первую статью «Абай ілімі – ұлттық идеямыздың іргетасы», которая стала важным этапом моего становления как политолога, – вспоминает он.

По словам Нургисы Кушерова, для многих молодых исследователей журнал был первой профессиональной трибуной и своеобразным путеводителем в научный мир. С первых лет независимости «Aqiqat» позволял исследователям публиковать свои работы, доносить научные идеи до широкой аудитории. И сегодня журнал выполняет эту роль. Важно, чтобы, осваивая новые форматы и адаптируясь к требованиям времени, журнал сохранил свою главную роль – быть площадкой для общественного диалога и голосом народа.