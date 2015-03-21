Арабески города N

Рухани Жаңғыру
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Айгуль БИДАНОВА, Семей
Экспозиция, представленная более 180 экспонатами, рассказывающими об истории крепости Семипалатной и жизни города Семипалатинска середины XIX века, приурочена к 134-й годовщине смерти Ф. Достоевского. Тот факт, что великий писатель прожил здесь после каторги 5 лет, безусловно, имеет большое значение для города, до сих пор особым образом влияя на его культурную жизнь. Но Семипалатинск и его жители также сыграли свою роль в творчестве Достоевского, их описал он в одной из двух своих семипалатинских повестей, пусть и не самым лестным образом. Собственно Мордасов – это типичный провинциальный город середины XIX века.

– В нашем городе после почти 10 лет молчания Федор Михайлович пишет свои повести "Дядюшкин сон" и "Село Степанчиково и его обитатели", – рассказала заведующая научно-экспозиционным отделом Ирина Соловьева. – В Семипалатинске Достоевский не может жить без творчества, без литературы, не может не писать. После каторги он не сломлен, напротив – еще больше верит в свое высокое писательское предназначение.

Но как начать печататься бывшему государственному преступнику? Что мог предложить столичным редакциям писатель, почти на десятилетие вычеркнутый из литературной жизни России? Увиденное и пережитое на каторге? Нет, прорываться с "Записками из Мертвого дома" в печать – дело безнадежное. И в январе 1859 года Достоевский заканчивает повесть "Дядюшкин сон", обратившись к новой для него "провинциальной теме". Невежество, жестокость, пошлость обывателей окраин – материал для наблюдений дала ему действительность. Омск, Семипалатинск, Кузнецк, Барнаул – эти города мало отличались друг от друга. Интриги собирательного города Мордасова внешне комичны, но писатель явственно выражает тревогу и боль за униженное и растоптанное человеческое достоинство.

Другая семипалатинская повесть "Село Степанчиково и его обитатели" также создавалась с большой оглядкой, окончив ее, Достоевский отмечает, что "в ней цензура и двух слов не вымарает". Так оно и оказалось. Но именно это стремление к внешней благонадежности и привело к тому, что читающей публикой "Село Степанчиково" было принято равнодушно. Читатели-современники не заметили достоинств произведения, среди которых – признаваемые самим писателем "сцены высокого комизма, под которыми сейчас же подписался бы Гоголь" и "два огромных типических характера, создаваемых и записываемых пять лет".

– Почти десятилетие отделяет семипалатинские повести от романов «Преступление и наказание», "Идиот", "Братья Карамазовы", но в них мы встречаем мысли, характеры, образы, которые получили развитие в дальнейшем творчестве Достоевского, – отмечает И. Соловьева. – Исследователи зачастую обходят семипалатинские повести стороной как произведения, не свойственные писателю. Но в их пользу говорит то, что они пользуются особой популярностью на театральных подмостках.

В экспозиции представлены афиши, фотографии, театральные программки спектаклей, поставленных по семипалатинским повестям. Это и МХТ, и театр киноактера, и театр им. Маяковского (Москва), и театр им. А. Пушкина (Санкт-Петербург), и театр им. Ф. Достоевского (Семей), и театр им. М. Лермонтова (Алматы), и театр "Глобус" (Новосибирск). Особый интерес посетителей вызвал макет декораций к спектаклю "Село Степанчиково" в постановке МХТа.

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