Арабская компания планирует модернизировать автодороги в Казахстане

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с генеральным директором компании Al Badie Group for Trading and Investment (ABG) Халедом Мохамедом Аль Бади, на которой рассмотрены вопросы сотрудничества в сфере строительства автомобильных дорог, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Компания ABG выразила намерение профинансировать и реализовать крупные автодорожные проекты в нашей стране, включая модернизацию ряда трасс республиканского значения.

Премьер-министр отметил, что сегодня наблюдается растущий интерес арабских инвесторов к Казахстану, чему способствовал недавний визит Главы государства в ОАЭ.

«Мы высоко ценим каждое предложение наших иностранных партнеров и остаемся приверженными всем своим обязательствам по защите инвестиций и обеспечению благоприятного делового климата», – сказал Алихан Смаилов.

В свою очередь Халед Мохамед Аль Бади отметил, что компания ABG имеет опыт успешной реализации крупных инфраструктурных проектов во многих странах мира.

«Активное взаимодействие глав наших государств, а также высокая динамика двусторонних отношений в целом сподвигли нас посетить Казахстан. Мы заинтересованы в инвестировании для реализации автодорожных проектов, поэтому хотим работать в тесном сотрудничестве с Правительством вашей страны», – сказал Халед Мохамед Аль Бади.

По итогам встречи Премьер-министр подчеркнул, что предложения компании будут внимательно изучены и проработаны соответствующими госорганами.