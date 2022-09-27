Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Международное сотрудничество , Правительство , Экономика
Арабские инвесторы детально изучают предложения о сотрудничестве с Казахстаном

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с прибывшей в Астану делегацией Объединенных Арабских Эмиратов, которую возглавляет председатель Центрального банка ОАЭ Халед Мухаммед Салем Балама, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьера.

Участники обсудили вопросы привлечения инвестиций, укрепления контактов бизнес-кругов двух стран и сотрудничество в банковской сфере.

Алихан Смаилов напомнил, что по итогам его недавнего официального визита в ОАЭ между странами подписано большое количество межведомственных и коммерческих документов, достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию инвестиционного сотрудничества.

«Мы придаем большое значение нашему взаимодействию и намерены повышать уровень двусторонних отношений», – подчеркнул премьер.

В свою очередь Халед Мухаммед Салем Балама отметил, что в настоящее время арабские инвесторы детально изучают предложения о сотрудничестве, после чего будут готовы перейти к их практической реализации.

«Сегодня перед нами открываются интересные возможности для инвестиционного сотрудничества. Я хотел бы поблагодарить Правительство Казахстана за поддержку, оказываемую в этом направлении», – сказал глава Центробанка ОАЭ.

Отметим, в состав делегации ОАЭ также вошли представители крупных компаний «Mubadala» и «ADQ», которые ранее проявляли интерес к запуску инвестиционных проектов в Казахстане.

 

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