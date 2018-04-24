В мире
Арабы в масках устроили свадебную стрельбу в Израиле
Израильская полиция арестовала араба-бедуина из-за стрельбы из машин в честь его свадьбы, сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC News.

Видео было размещено в Facebook. На кадрах видно, как мужчины в черных масках стреляют из автомобилей в воздух во время поездки по населенному пункту Сегев-Шалом в пустыне Негев. Один внедорожник в какой-то момент выезжает на тротуар и едет по нему.



Полиция арестовала жениха в день публикации ролика. Полицейские также продолжают разыскивать других участников инцидента. Отмечается, что для допроса задерживались еще два человека, а автомобили были конфискованы.

Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан в связи с инцидентом указал, что борьба с незаконным оружием – главный приоритет ведомства.

В Израиле насчитывается около 200 тысяч арабов-бедуинов. Они потомки около 11 тысяч человек, проживавших в пустыне Негев в момент создания Израиля в 1948 году, отмечает BBC News.

Популярное

Все
Знание языка – большое преимущество
«Метаморфозы» творчества
Перспективы евразийской интеграции
В контексте партнерства и добрососедства
Трогательным эхом отозвалась трагедия из эпохи криминальных 90-х
Как финансовые пирамиды доводят казахстанцев до суицида
Как советские паломники совершали хадж в годы СССР
Косшы: статус города и реалии пригорода
Референдум-2022: время активной информационной работы
Формула успеха академика Мамырова
Поправки в Конституцию РК позволят окончательно отойти от старой государственной модели
Эхо «большого террора»
С успехом проводит казахские свадьбы на казахском языке голубоглазый житель Петропавловска Евгений Грязнов
Справедливость будет восстановлена
На неделю Тараз превратился в центр высокой моды: как прошел девятый сезон Aspara Fashion Week
Сладкая трагедия
По каким причинам казахстанцы калечатся и погибают на производстве
Пещера Махамбета и другие открытия
Совет дня: скачивайте легкие вирусы на свой компьютер, чтобы помочь ему выработать иммунитет
Мадам, уже падают листья
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В МВД ответили казахстанцу, "внезапно" обнаружившему в паспорте чип "для слежения"
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Капоэйра становится все более популярной в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 мая
Волшебная магия садов: интервью с первым Премьер-министром независимого Казахстана Сергеем Терещенко
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реформировании КНБ
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Алихан Смаилов встретился с главой "Росатома"
Токаев: раньше многие бизнесмены были вовлечены в "мутные" и "серые" схемы
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное

Читайте также

Культура , В мире
Экс-главу Лувра обвинили в незаконном обороте предметов ант…
Технологии , В мире
Предсказано исчезновение смартфонов в будущем
Спорт , В мире
Четыре новых дисциплины будет на зимней Олимпиаде-2026
В мире
Twitter заплатит 150 миллионов долларов за разглашение данн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]