Арабы в масках устроили свадебную стрельбу в Израиле
Израильская полиция арестовала араба-бедуина из-за стрельбы из машин в честь его свадьбы, сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC News.
Видео было размещено в Facebook. На кадрах видно, как мужчины в черных масках стреляют из автомобилей в воздух во время поездки по населенному пункту Сегев-Шалом в пустыне Негев. Один внедорожник в какой-то момент выезжает на тротуар и едет по нему.
Полиция арестовала жениха в день публикации ролика. Полицейские также продолжают разыскивать других участников инцидента. Отмечается, что для допроса задерживались еще два человека, а автомобили были конфискованы.
Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан в связи с инцидентом указал, что борьба с незаконным оружием – главный приоритет ведомства.
В Израиле насчитывается около 200 тысяч арабов-бедуинов. Они потомки около 11 тысяч человек, проживавших в пустыне Негев в момент создания Израиля в 1948 году, отмечает BBC News.