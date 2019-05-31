В мире
Аравийские монархии призвали помешать Ирану создать ядерное оружие
Аравийские монархии Персидского залива призвали мировое сообщество помешать Ирану создать ядерное оружие и наложить более жесткие ограничения на его ракетную программу, говорится в резолюции, принятой по итогам саммита лидеров этих стран в Мекке, сообщает Ria.ru.

"Резолюция призвала международное сообщество выполнить свои обязательства по поддержанию международного мира и безопасности и принять более эффективные и серьезные меры, чтобы помешать Ирану получить ядерный потенциал, а также наложить более строгие ограничения на программу Ирана по баллистическим ракетам", - отмечается в документе.

Также в нем говорится, что арабские страны Персидского залива "вновь заявляют о своей поддержке стратегии США в отношении Ирана, в том числе противодействие иранским программам в области ядерных технологий и баллистических ракет, его дестабилизирующей деятельности в регионе, поддержке терроризма".

Они осудили угрозы, которые Иран создает свободе морского судоходства и поставкам нефти на мировой рынок, и призвали международное сообщество выполнить свои обязательства по обеспечению свободы судоходства после недавних угроз и нападений в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.

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