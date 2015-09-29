Арбитр угрожал футболистам пистолетом во время матча в Бразилии

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Кадр: HumourSports / YouTube
Бразильский футбольный арбитр Габриэл Мурта, основной работой которого является служба в полиции, был вынужден достать пистолет для самообороны во время матча одного из низших дивизионов чемпионата страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Лента.ру".

Как сообщает The Telegraph, Мурта угрожал оружием агрессивно настроенным игрокам.

Инцидент произошел на выходных во время матча между командами "Амантес де Бола" и "Брумадинью". Судя по видео, опубликованному на YouTube во вторник, 29 сентября, во время одного из эпизодов игроки "Амантес де Бола" стали атаковать арбитра, требуя показать футболисту "Брумадинью" красную карточку.

Испугавшись применения физической силы, Мурта неожиданно для всех достал пистолет. До применения оружия дело не дошло, так как другие арбитры силой увели своего коллегу с поля. Теперь судье предстоит пройти психологическую экспертизу, по итогам которой он может быть лишен права обслуживать матчи.

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