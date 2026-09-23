Ардак Зебешев назначен заместителем министра иностранных дел РК

Распоряжением Главы государства Зебешев Ардак Темирханулы назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Родился в 1981 году в Южно-Казахстанской области. В 2003 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова по специальности «Международные отношения», в 2006 году Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности «Экономика». В 2014 году по программе «Болашак» окончил King's College London по специальности «Государственное управление», в 2019 году получил степень МВА в Warwick Business School (Великобритания).

В 2003-2016 годах работал в Аппарате акима Южно-Казахстанской области, Министерстве сельского хозяйства, Министерстве иностранных дел и Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан.

В 2016-2019 годах занимал руководящие должности в структурах АО «Самрук-Казына», а также являлся советником министра сельского хозяйства и заместителя Премьер-министра Республики Казахстан.

С 2019 по 2024 годы работал в Комитете по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан, где прошел путь от руководителя управления до председателя комитета.

В феврале 2024 года был назначен заместителем акима Кызылординской области, где работал до назначения председателем Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан в июне 2026 года.

Награжден орденом «Құрмет». Владеет английским языком.

#назначение #МИД #замминистра

Популярное

Все
«Электронный двойник» теплосетей
«Железный конь» отечественной сборки
Глобальная цель – продовольственная безопасность
Системная трансформация с конкретными целями
AI-навигатор для бизнеса
Укрепляя взаимодействие
Госимущество: перейти к единому цифровому учету
Началась уборка кукурузы
От реагирования к профилактике
Хранитель национальной памяти
Вести из «шахматного» Самарканда
В огород пришла... весна
За чистотой – всем миром!
И надежно, и красиво
Казахстан – в тройке лидеров Азиады
Португальский триумф Жибек Куламбаевой
Необычный парк скульптур
Теперь пожизненный запрет
Возвращение к истокам
Идти вперед и не бояться трудностей
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Ерлан Карин назвал три приоритета внутренней политики Казахстана
Проект по производству «зеленого» водорода и аммиака рассмотрят в Казахстане
Самый длинный погружной тоннель в мире строят в Дании
Более 600 тонн продукции доставят на сельхозярмарку в Астану
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка
Пройден экватор, близится финиш
Более 17 тонн нелегальной рыбной продукции изъяли в Атырау
Готовы к Лиге наций
Переработка, локализация, высокая добавленная стоимость
Грандиозная битва пройдет в Астане
Школьники знакомятся со страной
Для здоровья пациентов
Международный фестиваль AI-кино пройдет в Астане
Конкурс для AI-талантов объявили в Казахстане
Казахстан стал одной из немногих стран в мире, узаконивших волонтерство в Конституции – Токаев
Творчество дарит надежду
Аварий в регионе стало на 35% меньше
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Девятиэтажка пойдет под снос
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Дорога больших возможностей
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Сразу пять партий преодолели пятипроцентный барьер - данные экзитпола Института евразийской интеграции
Основа нации: почему вопросы семейной политики станут ключевыми в Курултае
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
Шесть крупных инвестпроектов запустят в Алматинской области
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Тимур Сулейменов переназначен главой Нацбанка

Читайте также

Курултай дал согласие Президенту на назначение членов ЦИК и…
Токаев подписал Указы о назначении судей Конституционного с…
Арсен Жаканбаев назначен вице-министром водных ресурсов и и…
Президент созвал первую сессию Қазақстан Халық Кеңесі

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]