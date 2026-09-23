Ардак Зебешев назначен заместителем министра иностранных дел РК

Распоряжением Главы государства Зебешев Ардак Темирханулы назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Родился в 1981 году в Южно-Казахстанской области. В 2003 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова по специальности «Международные отношения», в 2006 году Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности «Экономика». В 2014 году по программе «Болашак» окончил King's College London по специальности «Государственное управление», в 2019 году получил степень МВА в Warwick Business School (Великобритания).

В 2003-2016 годах работал в Аппарате акима Южно-Казахстанской области, Министерстве сельского хозяйства, Министерстве иностранных дел и Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан.

В 2016-2019 годах занимал руководящие должности в структурах АО «Самрук-Казына», а также являлся советником министра сельского хозяйства и заместителя Премьер-министра Республики Казахстан.

С 2019 по 2024 годы работал в Комитете по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан, где прошел путь от руководителя управления до председателя комитета.

В феврале 2024 года был назначен заместителем акима Кызылординской области, где работал до назначения председателем Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан в июне 2026 года.

Награжден орденом «Құрмет». Владеет английским языком.