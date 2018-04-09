Аренда жилья продолжает дорожать в Казахстане

Казахстанцы вынуждены снимать все дороже не только благоустроенное, но и неблагоустроенное жилье, передает Finprom.kz.

Аренда благоустроенных "квадратов" подорожала на 3% за год, неблагоустроенных – на 2,1%. В некоторых городах годовой рост цен за съем жилья достигал 20%.

Аренда жилья, причем как благоустроенного, так и неблагоустроенного, растет.

К весне текущего года аренда 1 кв. метра благоустроенного жилья в среднем по стране стоила 1335 тенге. Стоимость неблагоустроенного жилья за 1 кв. метр в среднем обходилась в 746 тенге по итогам февраля 2018 года.



Цены на аренду благоустроенного жилья в феврале 2018 выросли год к году в 10 из 18 крупных городов и мегаполисов страны. В 7 городах цены остались без изменений, и только в Алматы цена снизилась на 3,4%.

Наибольший рост цен на аренду благоустроенного жилья зафиксирован в Жезказгане. В феврале текущего года аренда 1 кв. метра в среднем обходилась жителям города в 1092 тенге, что на 20% дороже, чем годом ранее.

В Астане цены также значительно выросли. В среднем в столице аренда 1 кв. метра обходилась в 2738 тенге, что на 377 тенге (16%) дороже, чем в феврале 2017. В тройке лидеров по росту цен арендного жилья также оказался Кокшетау с приростом цены за 1 кв. метр на 7,1%.

При этом самыми дорогими городами по аренде благоустроенного жилья являются Астана – 2738 тг/кв. метр, Алматы – 2250 тг/кв. метр и Актау – 2016 тг/кв. метр.



Рост цен на аренду неблагоустроенного жилья также отмечен в большинстве крупных городов страны. Однако в двух городах – Алматы и Кокшетау – цены упали (на 1,4% и 3,7% соответственно).

Наибольший рост стоимости аренды за 1 кв метр неблагополучного жилья отмечен в Таразе – 6,8%. В Жезказгане годовой рост составил 6,7%. Также в тройке антилидеров по удорожанию аренды – Кызылорда с ростом цены за год на 4,2%.



В январе-декабре 2017 года объемы посреднических услуг при сдаче внаем и купле-продаже жилья сократились на 11,4% (до 23,3 млрд тенге) против аналогичного периода 2016 года (26,2 млрд тенге)*. В то же время объем услуг, оказанных за счет средств населения, вырос на 43% – с 7,5 до 10,7 млрд тенге, что указывает на растущий спрос на услуги риелторов и в целом на жилье.

В многолетней динамике** активный спрос на услуги агентств по недвижимости, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, начался с 2015 года. За период 2014-2016 годов объем оказанных услуг в данной сфере вырос на 37,2%, с 19 до 26 млрд тенге.

*используются квартальные данные КС МНЭ РК, собираемые по ОКЭД.
**используются годовые данные КС МНЭ РК, сформированные согласно СКУ и имеющие незначительные расхождения с данными по ОКЭД.


