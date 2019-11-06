Арендное жилье для молодежи: еще три точки по выдаче ЭЦП и документов открыли в Нур-Султане
Дополнительные точки по выдаче ЭЦП и документов для участия в программе арендного жилья для молодежи открыли в Нур-Султане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
В Центре поддержки института семьи "Жанұя" и open-акиматах районов Сарырка и Есиль с 6 ноября работают сотрудники ЦОНов. В каждом месте организованы по две точки – специалисты выдают электронно-цифровую подпись и перечень необходимых документов для участия в программе арендного жилья для работающей молодежи. Помимо этого, в штатном режиме выдают ЭЦП и обрабатывают услуги во всех ЦОНах города.
Прием заявок на участие в программе арендного жилья без права выкупа для работающей молодежи будет идти до 10 ноября. Прием документов осуществляется через портал Smart Astana.
Адреса дополнительных точек по выдаче ЭЦП и перечня документов:
– Центр поддержки института семьи "Жанұя", ул.Бейбитшилик, 14;