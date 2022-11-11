Арендное жилье подешевело в Казахстане

Цены на арендное жилье продолжают падать в Казахстане. Так, с 3 по 10 ноября, цены снизились в среднем на 4%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Krisha.kz.

Максимальное снижение наблюдается в Уральске -9.7%) и Костанае (-7.3%).

В девяти регионах средняя динамика составила от 3 до 5%, отмечает издание.



krisha.kz

«Цены на аренду достигли пика в первые недели октября, затем начали снижаться. К 10 ноября ставки откатились уже на 23%.

Если сравнивать с доажиотажным периодом (начало сентября), то ставки по РК ещё выше на 15% в среднем. В приграничных городах: Актобе, Уральске, Костанае – на 11-29%. В Астане – на 22%, в Алматы – на 27%», – сообщается на портале.

Ранее стало известно, что в Казахстане снизилось число сделок купли-продажи жилья.