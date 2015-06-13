Арестован экс-глава "Астана ЭКСПО-2017" Талгат Ермегияев

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Решением районного суда № 2 Алматинского района Астаны экс-председатель правления национальной компании "Астана ЭКСПО-2017" Талгат Ермегияев помещен под домашний арест, сообщает Kazpravda.k
z со ссылкой на КазТАГ
.
"Санкционировать применение меры пресечения в виде "домашнего ареста" в отношении Ермегияева Талгата Амангельдиевича, подозреваемого по ст. 176 ч. 4 п "б" УК РК, сроком на 2 месяца", – говорится в решении суда.
Как сообщалось ранее, в Астане задержан, а затем помещен под домашний арест
бывший директор департамента строительства "Астана Экспо-2017" Кажымурат Усенов, позже распоряжением президента Казахстана был освобожден от должности
председатель правления национальной компании Талгат Ермегияев.
Кроме того, в компании "Астана Экспо-2017" началась масштабная проверка по использованию бюджетных средств, а также привлеченных на стройку денег инвесторов, включая соблюдение процедур организации тендеров, наличие лицензий на проведении тех или иных работ, соответствие технической спецификации, наличие квалифицированных кадров, себестоимость применяемых материалов и оплата услуг.
"При этом особое внимание будет уделено операциям по обналичиванию средств, а также выявлению предприятий и организаций и их аффилиированности к персонам, заинтересованным в привлечении к крупным подрядам на масштабной стройке", – отмечается в распространенной информации.