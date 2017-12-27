Арестован судья из Туркестана

Председатель Туркестанского городского суда Омар Серикбаев, который был задержан при получении взятки в размере 3 миллионов тенге, взят под стражу. Санкцию на его арест выдал Астанинский суд Есильского района, сообщает otyrar.kz
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Информацию, за какую услугу судья получил столь крупную сумму денег, уполномоченные органы пока не распространяют. О задержании сообщили в департаменте Национального бюро по противодействию коррупции Южно-Казахстанской области.
"Пресечена преступная деятельность председателя Туркестанского городского суда Серикбаева О. Н.", – было заявлено в информации.
По одной из версий, служитель Фемиды потребовал деньги за смягчение приговора одного из подсудимых.
"Согласно 564 Указу Президента, по решению дисциплинарной комиссии судебное жюри отстранило Омара Серикбаева от занимаемой должности за неправомерное поведение", – сказала представитель областного суда Тамара Смайылова.
"Если честно, мы не понимаем, как он мог на это пойти и даже не верится, что это произошло..." – добавила представитель суда.
Судья с 25-летним стажем Омар Серикбаев возглавлял суд Туркестана с ноября прошлого года.