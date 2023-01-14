Арестован водитель, оказавший неповиновение полицейским в Карагандинской области

Фото: Polisia.kz

Водителя, оказавшего неповиновение полицейским на закрытой из-за непогоды трассе близ Балхаша в Карагандинской области, арестовали, передает Кazpravda.kz со ссылкой на портал МВД Polisia.kz.

31-летний водитель из Астаны, оказавший неповиновение карагандинским полицейским на закрытой для движения трассе, подвергнут административному аресту.

Инцидент произошел на закрытой для автотранспорта из-за непогоды трассе Алматы – Екатеринбург 5 января.

Несколько водителей легковых автомобилей устроили разборки с полицейскими, требуя открыть занесенную снегом трассу.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье 667 части 1 КоАП РК.

Материал был направлен на рассмотрение в суд по месту его жительства.

13 января специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям города Астана мужчина подвергнут аресту.