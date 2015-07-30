Свежий выпуск Арестован водитель-убийца Валерий ВЕДЕНКО

39-летний Д., будучи в нетрезвом состоянии и управляя автомашиной «ауди», на ул. Маяковского в Костанае совершил наезд на 13-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Подросток от полученных повреждений скончался на месте. Свидетели случившегося готовы были начать самосуд, но пьяного водителя, можно сказать, спасла полиция. Однако во время конвоирования на служебной патрульной машине он попытался бежать, ранив при этом полицейского.

В отношении виновника ДТП возбуждено уголовное дело не только по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, но также по статье о применении насилия в отношении представителя власти.