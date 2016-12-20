Арестована семья убийцы российского посла

Турецкие спецслужбы задержали всю семью – отца, мать и сестру полицейского, застрелившего посла РФ Андрея Карлова, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на politeka.net
.
"Задержаны не только мать и сестра нападавшего, но и несколько минут назад его отец. С ними будет вестись плотная работа", – сказал источник в Минобороны Турции.
В общей сложности уже арестованы пять человек, личность двоих из которых пока неизвестна. По данным СМИ, их доставят в Анкару из города Соке провинции Айдын. При этом у родственников были изъяты некие электронные устройства.
В расследовании убийства будут принимать участие и российские правоохранители. Как сообщает "Эхо Москвы", глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о соответствующей договоренности президентов двух стран.
Напомним, 19 декабря 62-летний посол России в Турции Андрей Карлов был ранен неизвестным во время открытия российской фотовыставки "Россия глазами турок" в Анкаре. В него стрелял молодой человек
, который прошел на выставку в качестве охранника.
Преступник выстрелил дипломату в спину. Затем Карлова срочно доставили в больницу с серьезным ранением, однако его спасти не удалось. Полиция смогла ликвидировать преступника.
Позже стало известно, что человек, который застрелил российского посла в Турции, был полицейским в Анкаре. Его звали Мевлют Мерт Алтынташ. Ему было 22 года, он родился в провинции Айдын, на западе Турции.