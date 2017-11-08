Арестованных саудовских принцев содержат в роскошном отеле

Задержанные за коррупцию принцы и чиновники в Саудовской Аравии вместо тюрьмы содержатся в пятизвездочном отеле "Риц Карлтон", сообщает korrespondent.net.
Как пишет газета The New York Times, об этом в Сети появилось видео. На кадрах видно большое фойе с роскошными коврами, на полу расстелены матрасы, на них спят члены королевской семьи и другие высокопоставленные лица, подозреваемые в коррупции.
Им запретили выезд из страны, заморозили их банковские счета.
Предполагается, что видео сделал один из охранников. На заднем плане видны люди в темной форме. В одном из углов помещения стоит автомат.
Также издание проинформировало, что отель "Риц Карлтон" в столице Саудовской Аравии до 16 ноября оказался "недоступен для регистрации".
Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии задержали 11 членов королевской семьи, четырех действующих и десятки бывших министров. Среди них был и аль-Валид бен Талал – племянник нынешнего короля Саудовской Аравии.
Членов правящей семьи подозревают в незаконных сделках по продаже оружия, отмывании денег и других коррупционных преступлениях.